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İnek, dana, düve kesim fiyatları duyuruldu!

Ramazan ayının son haftasında beklenen yükselişin aksine, inek, dana ve düve et kesim fiyatları bu hafta değişmeden korundu.

İnek, dana, düve kesim fiyatları duyuruldu!

Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, üyelerine yönelik gerçekleştireceği kesim organizasyonuyla ilgili detaylı bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Kesim Organizasyonu ve Tarihleri

Birlik, 35 sığırın kesileceği organizasyonu 5, 7 ve 9 Nisan 2025 tarihlerinde düzenleyeceğini duyurdu. Kesim işlemlerine katılmak isteyen üyelerin ilgili şubelere başvurarak kayıt yaptırması gerektiği belirtildi. Organizasyonun 35 hayvanla sınırlı olduğu vurgulandı.

Fiyatlandırma Detayları

Damızlık Birliği’nin belirlediği fiyatlar, geçtiğimiz hafta ile aynı seviyede kalırken, güncel kesim fiyatları şu şekilde açıklandı:

İnek (199 kg altı, yağsız et): 385 TL

Düve (199 kg altı, yağsız et): 405 TL

Dana:

Holstein ırkı (299 kg altı): 415 TL

Diğer ırklar (299 kg altı): 435 TL

Bu sabit fiyatlar, piyasalarda beklenen dalgalanmanın aksine, istikrarı korumaya devam ediyor.

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