İlber Ortaylı duyurdu; Hem sizi hem çocuklarınızı kurtarır

Türkiye’nin saygın isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ortaylı ileriye dönük bir yatırım yapmak isteyenlere seslenerek, zeytinliklerin sadece bireysel değil, aynı zamanda ulusal bir kurtuluş projesi olduğunu vurguladı.

Üstelik sadece gelir amacıyla değil; doğaya, vatana ve geleceğe yapılan bir katkı olarak görülmesi gerektiğini söyledi.



🫒 "Zeytinlikler Sizi, Çocuklarınızı ve Vatanı Kurtarır"

İlber Ortaylı, zeytin ziraatinin önemini şu sözlerle özetledi:

"10 dönüm, 20 dönümle zengin olmazsınız. Ama zeytin çıkar, hediyelik çıkar, sadaka verirsiniz."

"Zeytinyağı artık lüks değil, temel bir ihtiyaç oldu. Kötü yağlara bile ulaşmak zorlaştı."

"Zeytin ziraati ile uğraşmak, hem geleceğe yatırım yapmak hem de vatanı korumak demektir."

Bu ifadelerle Ortaylı, tarıma ve özellikle zeytin üretimine olan ihtiyacın, sadece ekonomik değil stratejik bir zorunluluk olduğuna işaret etti.



🌍 Canan Karatay da Zeytinlik Kıtlığına Dikkat Çekmişti

Öte yandan, Prof. Dr. Canan Karatay da geçtiğimiz aylarda benzer bir uyarıda bulunmuştu.

Zeytin ağaçlarının dayanıklılığına vurgu yapan Karatay, "Zeytin ağaçları susuzluğa, soğuğa, her türlü zorluğa dayanır." demişti.

Ayrıca, 2025 yılına dikkat çekerek zeytinliklerin öneminin daha da artacağını ve kıtlık döneminde büyük avantaj sağlayacağını belirtmişti.

Bu açıklamalar, zeytin ağaçlarının hem doğayı hem de ekonomik dengeyi koruyacak en önemli unsurlardan biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.



📈 Neden Şimdi Zeytinlik Almalısınız?

Zeytin ağaçlarına yatırım yapmanın avantajları şu şekilde özetlenebilir:

🌱 Doğal ve sürdürülebilir bir gelir kaynağı sağlar.

🛡️ Gelecekte yaşanabilecek gıda krizlerine karşı güçlü bir koruma oluşturur.

🇹🇷 Ülkenin tarımsal üretim gücünü artırarak milli ekonomiye destek olur.

🌍 Çevreye katkı sağlar; erozyonla mücadelede önemli rol oynar.

Bugün atılan adımlar, hem bireysel hem toplumsal geleceğin inşasında kritik bir yere sahip olacak.