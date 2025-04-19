İkinci el otomobil piyasasında ters köşe eden fiyatlar

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, bu hareketliliğin döviz kuru baskısı ve ABD'nin ek gümrük vergisi kararlarıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

Talep Artıyor, Fiyatlar Reel Olarak Geriliyor

TÜİK ve sektör kaynaklarından elde edilen verilere göre, ikinci el otomobil fiyatları Mart ayında reel bazda %2,1 oranında geriledi. Buna karşılık talep, geçen yılın aynı dönemine göre %5,3, bir önceki aya göre ise %11,8 arttı. Özellikle bayram öncesi dönemde piyasada hissedilen bu canlılık, geçici bir dalgalanma değil; sezon öncesi hazırlıkların da etkisiyle daha uzun soluklu bir ivmenin işareti olabilir.

Hangi Araçlar Daha Çok Tercih Edildi?

Piyasada en çok ilgi gören araçlar, 5 yaş ve üzeri modeller oldu. Özellikle 400 bin TL ile 800 bin TL aralığındaki otomobiller hızlı el değiştirirken, 1,5 milyon TL bandındaki SUV modelleri de alıcı bulmaya devam etti. Uygun fiyatlı, yüksek performanslı ve bakım geçmişi temiz araçlara olan ilgi artarken, lüks segmentte de durağanlık yerini hafif hareketlenmeye bıraktı.

Faiz Oranları Hâlâ Belirleyici

Otomobil piyasasında kredili alımların yaygın olması, faiz oranlarını kritik bir faktör haline getiriyor. Şu anda faiz oranları %3,30–%3,40 seviyelerinde seyrediyor. Bu oranlar, satın alma kararını zorlaştırsa da bazı bankaların sunduğu özel kampanyalar ve düşük peşinat avantajları, tüketici davranışlarını şekillendiriyor. Ertemel’e göre, finansman desteği sağlayan modeller, satış adetlerini olumlu etkiliyor.

Yaz Döneminde Ne Bekleniyor?

Sektör temsilcileri, ikinci el piyasasında yaz aylarının daha hareketli geçeceği görüşünde birleşiyor. Tatil planları, memlekete gidiş-geliş sezonu ve araç yenileme düşüncesiyle özellikle düşük kilometreli, bakımlı ve ekonomik araçlar ön planda olacak. Bu dönemde, araç fiyatlarında sınırlı da olsa yukarı yönlü bir baskı oluşabilir.