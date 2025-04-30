İbrahim Tatlıses’in bilinmeyen serveti çıktı; Herkes apışıp kaldı

Müzik kariyerindeki başarısını iş dünyasına da taşıyan İbrahim Tatlıses’in Türkiye genelinde milyonlarca dolarlık dev serveti ortaya çıktı. Gayrimenkullerden televizyon kanallarına, otellerden lüks araçlara uzanan geniş bir imparatorluk kurduğu belgelendi.



🏛️ Gayrimenkul Cenneti: İstanbul, Bodrum, İzmir, Şanlıurfa ve Kuşadası’nda Mülkler

Tatlıses, İstanbul Seyrantepe'de kebap salonu, TV binası ve giyim mağazasının yanı sıra Sarıyer’de villa, Bodrum’da denize sıfır 26 odalı otel, Kuşadası’nda 157 odalı Tatlıses Otel, İzmir ve Şanlıurfa’da da çok sayıda taşınmazın sahibi.

📺 Medya ve Perakendede Etkili: Uydu Kanalı, D-Smart Yayını ve Moda Atölyesi

Sanatçının yalnızca gayrimenkul değil; televizyon yayıncılığı, kebap salonları zinciri ve moda sektöründe de yatırımları bulunuyor. Tatlıses Şirketler Grubu ile birçok sektörde faaliyet gösteren bir marka haline gelmiş durumda.

🚗 Araç Filosuyla da Dikkat Çekiyor

1 tekne, 2 sürat motoru, 1 limuzin, 2 Mercedes, 3 Jeep ve 20 şirket aracıyla, iş dünyasındaki yatırımlarına paralel olarak oldukça geniş bir ulaşım filosuna da sahip.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik