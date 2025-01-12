İBB itfaiye eri ve zabıta memuru alımı; İşte başvuru şartları

Bu alımlar, İBB tarafından çeşitli kadrolar için gerçekleştirilecek. Belediye, toplamda 1532 memur almayı planlıyor. Alımlar, 785 itfaiye eri, 315 zabıta memuru ve 432 diğer ünvanlarda görev alacak memurlar için yapılacak.

Başvuru sürecinde, adayların yalnızca bir kadroya başvuru yapabilecekleri ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanlarına göre sıralama yapılacağı belirtildi. Ayrıca, her ünvan için boş kadro sayısının beş katı kadar adayın sınavlara çağrılacağı ifade edildi. Sınavlara katılacak adaylar, İBB'nin belirlediği şartlara uygunluklarını gösterecekler.

İtfaiye eri ve zabıta memuru alımları için adaylar yazılı ve uygulamalı sınavlara tabi tutulacak. Adayların uygulamalı sınav öncesinde boy ve kilo ölçümleri yapılacak. İBB, belirtilen şartları sağlamayan adayları sınavlara almayacak ve yanıltıcı beyanlarda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak. Ayrıca, eksik veya yanlış bilgiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Başvuru ve sınav sürecine dair detaylar, 24 Şubat 2025 tarihinde İBB'nin resmi internet sitesinde ilan edilecek. Adaylar sınav giriş belgelerine e-Devlet üzerinden ulaşabilecekler.

Kaynak ve Başvuru Linki: İstanbul Büyükşehir Belediyesi