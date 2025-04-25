Hyundai yaptı yapacağını; Tucson'da olay kampanya

Hyundai, SUV segmentinde şehir içi konforu macera tutkusu ile buluşturan Tucson modeliyle 2025 yılında iddiasını sürdürüyor. Modern dış tasarımı, agresif ön ızgarası ve LED far kombinasyonu araca hem güçlü hem de şık bir hava katıyor.

İç tasarımda ise dijital gösterge paneli, yüksek çözünürlüklü multimedya ekranı, ergonomik buton yerleşimi ve yumuşak dokulu malzemeler kalite algısını zirveye taşıyor.

🛞 Teknik Detaylar: Performans, Konfor ve Güvenlik Bir Arada

2025 Tucson, 1.6 litrelik T-GDI benzinli ve CRDI dizel motor seçenekleriyle satışta

🔧 Benzinli motor (T-GDI): 160 PS güç

🔧 Dizel motor (CRDI): 136 PS güç

Her iki motor da 7 ileri çift kavramalı DCT otomatik şanzıman ile sunuluyor. Ayrıca Elite Plus donanım seviyesinde 4x4 dört tekerlekten çekiş sistemi de mevcut.

Yakıt tüketimi açısından 6 – 7,5 L/100 km arasında değişen değerler, sınıfı için oldukça makul.

📋 Hyundai Tucson 2025 Güncel Fiyat Listesi (Nisan)

1.6 T-GDI 160 PS Benzin Comfort 4x2 2.030.000

1.6 T-GDI 160 PS Benzin Prime Plus 4x2 2.329.000

1.6 T-GDI 160 PS Benzin Elite 4x2 2.529.000

1.6 T-GDI 160 PS Benzin Elite Plus 4x4 2.799.000

1.6 CRDI 136 PS Dizel Prime 4x2 2.325.000

1.6 CRDI 136 PS Dizel Elite 4x2 2.635.000

💬 Not: Fiyatlar Hyundai Türkiye’nin resmi sitesinden alınmış olup, bayi kampanyalarına göre değişiklik gösterebilir.