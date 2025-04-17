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Hyundai tabuları yıktı; Asgari ücretliler bile kolayca alacak

Hyundai’den dev adım! Asgari ücretli bile sıfır otomobil alabilecek. Türkiye'de üretilecek yeni elektrikli model, 48 ay vade ve %70 kredi desteğiyle satışa çıkıyor. İşte tüm detaylar...

Hyundai tabuları yıktı; Asgari ücretliler bile kolayca alacak

Türkiye otomobil piyasasında dengeler değişiyor. Hyundai, yeni teşviklerle birlikte Türkiye’de giriş seviyesi elektrikli araç üretimine başlıyor. Bu hamleyle birlikte, asgari ücretli vatandaşların bile sıfır otomobil sahibi olması artık hayal değil. Hyundai, yerli üretim sayesinde devlet desteklerinden yararlanarak araç fiyatlarını erişilebilir seviyeye çekmeyi planlıyor.

Türkiye’de Otomobil Sahibi Olmak Kolaylaşıyor

Sıfır otomobil fiyatlarının yükselmesiyle birlikte, araç sahibi olmak birçok kişi için lüks haline geldi. Özellikle kredi vadelerinin 12 ayla sınırlandırılması, vatandaşların sıfır araç alımında zorlanmasına yol açtı.

Fakat tablo değişiyor. Hyundai, Türkiye’de elektrikli otomobil üretme kararıyla dengeleri lehimize çeviriyor.

⚡ Hyundai Türkiye’de Elektrikli Otomobil Üretecek

Hyundai, TOGG’un da dahil olduğu yeni devlet teşviklerinden yararlanmak için Türkiye’de elektrikli araç üretimi yapacağını duyurdu. Marka, İstanbul yakınlarındaki üretim tesislerinde giriş seviyesi elektrikli otomobil geliştirmeye hazırlanıyor.

🔧 Ne değişecek?

Araç fiyatı 1.2 milyon TL olacak.
Bu tutarın %70’i yani yaklaşık 850 bin TL’si için kredi çekilebilecek.
Vade süresi 48 aya kadar uzatılabilecek.
Kalan 350 bin TL peşinatla sıfır araç sahibi olunabilecek.

📉 Devlet Desteğiyle Ulaşılabilir Fiyatlar

Türkiye’de elektrikli araçlara yönelik teşvik sistemi genişletiliyor. Yerli üretim yapan markalara:

Kredi limiti araç bedelinin %70’ine kadar çıkarılıyor.
Kredi vadesi 48 aya kadar uzatılıyor.
Bu kapsamda TOGG başı çekerken, Hyundai’nin de benzer üretim adımı atması rekabeti artıracak.

💬 Uzman Yorumu: Ekonomist Mustafa Yılmaz, bu teşvikle birlikte otomobil sahibi olmanın artık geniş kitleler için mümkün hale geleceğini belirtti. "Piyasada rekabet artarsa fiyatlar daha da düşebilir." dedi.

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