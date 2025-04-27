Hyundai sazı eline aldı; Bu fiyata SUV yok

Hyundai, Nisan ayı sona ermeden SUV severleri sevindirecek büyük bir sürprize imza attı! 🎉 Markanın B-SUV segmentindeki temsilcisi Bayon, 2025 model yılıyla birlikte hem teknik altyapısını hem de donanım seviyelerini güncelledi. Şehir içi pratiklik, geniş iç mekân ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile öne çıkan yeni Bayon, cazip fiyatlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Aileler ve günlük kullanım konforunu arayanlar için Bayon, çok daha iddialı bir alternatif haline geldi. 🏙️🛣️

🏙️ Hyundai Bayon 2025: Şehir İçi Kullanımda Zirveye Oynuyor

Hyundai Bayon 2025, dört farklı versiyon seçeneğiyle Türkiye yollarına çıkıyor.

Giriş seviyesi olan 1.2 MPI 79 PS Jump donanımı, manuel şanzımanıyla uygun fiyat arayanlara hitap ediyor. Öte yandan daha fazla performans ve konfor isteyenler için 1.0 T-GDI 100 PS DCT motor seçenekleri devreye giriyor. Hem şehir içinde hem uzun yol sürüşlerinde düşük yakıt tüketimi ve yüksek sürüş keyfi sunan Bayon, yeni modeliyle beklentileri karşılamayı hedefliyor. 🚗



🛠️ Motor ve Performans Özellikleri

Yeni Bayon’un motor gamı şöyle şekilleniyor:

1.2 MPI 79 PS Manuel Şanzıman:

Giriş seviyesinde ekonomik bir tercih sunuyor.

1.0 T-GDI 100 PS DCT:

100 beygir gücünde turbo motoruyla hem dinamik hem ekonomik bir sürüş deneyimi vadediyor.

7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla uyum içinde çalışan motor, şehir içinde rahat, uzun yolda ise güçlü bir performans sunuyor. ⚡

Ortalama yakıt tüketimi fabrika verilerine göre 5-6 litre/100 km aralığında.

Bu değerler, Bayon’u sınıfının en ekonomik seçeneklerinden biri haline getiriyor.



📦 Bagaj Hacmi ve İç Mekân Özellikleri

Bayon, 411 litrelik geniş bagaj hacmiyle sınıf standartlarının üzerine çıkıyor.

Bu kapasite sayesinde hem şehir içi kullanımda hem de uzun seyahatlerde büyük kolaylık sağlıyor.

İç mekânda kullanıcı dostu tasarım ön planda.

Dijital gösterge paneli

Multimedya ekranı

Ergonomik tuş yerleşimi

Modern ambiyans detayları

Sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. 🎯



✨ Donanım Seçenekleri: Jump, Style ve Elite

Hyundai Bayon 2025’te üç ana donanım paketi sunuluyor:

Jump: Temel güvenlik ve konfor özelliklerini içeriyor.

Style: Ekstra konfor ve teknoloji detaylarıyla geliyor.

Elite: Üst segment donanımlar sunuyor;

LED farlar

Arka park kamerası

Adaptif hız sabitleyici

Kablosuz şarj ünitesi gibi premium özellikler bu pakette mevcut. 🌟





💸 Hyundai Bayon 2025 Güncel Türkiye Fiyat Listesi

İşte Bayon’un yeni fiyatları:

1.2 MPI 79 PS Jump Benzin Manuel

1.285.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Jump Benzin DCT

1.425.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT

1.502.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Elite Benzin DCT

1.612.000 TL

Not: Fiyatlar tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatlarıdır. Güncel kampanyalar ve özel teklifler için bayilerle iletişime geçilmesi tavsiye edilir. 🛒

Kaynak: Gazeteoku.com