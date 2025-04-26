Hyundai Nisaan sonu müjdesini verdi; 200 bin TL daha ucuz

Nisan ayı sona ermeden yapılan güncellemeyle birlikte, Hyundai i20’nin fiyat listesi yenilendi ve önemli bir indirim fırsatı sunuldu.

Hyundai i20, Ekonomik ve Donanımlı Bir Seçenek Sunuyor ⚙️

Türkiye’de üretilen Hyundai i20, yalnızca uygun fiyatlarıyla değil, sunduğu donanım ve performans özellikleriyle de dikkat çekiyor. Son fiyat düzenlemeleri sonrası i20, rakibi Renault Clio'ya kıyasla yaklaşık 200 bin TL daha uygun bir fiyatla satılmaya başlandı.

Renault Clio'nun 1.419.000 TL'lik başlangıç fiyatı göz önüne alındığında, i20 ekonomik şehir içi otomobili arayanlar için cazip bir alternatif olarak öne çıkıyor.



Motor Seçenekleri ve Performans Özellikleri 🔧

Hyundai i20’nin baz versiyonu, 1.2 litrelik 79 beygir gücünde benzinli motor ve manuel şanzıman kombinasyonuyla geliyor. Bu seçenek şehir içi kullanımda yeterli performansı düşük yakıt tüketimiyle birleştiriyor.

Daha fazla güç ve konfor isteyen kullanıcılar için ise 100 beygir gücünde 1.0 litrelik turbo motor ve 7 ileri DCT otomatik şanzıman alternatifi sunuluyor. Bu motor, özellikle vites geçişlerinde sunduğu yumuşaklıkla sürüş keyfini artırıyor.



Kullanışlı ve Ferah İç Mekân 🚗

i20, 352 litrelik bagaj hacmiyle segmentindeki beklentileri karşılamayı başarıyor. Kompakt yapısına rağmen sunduğu geniş iç mekân, küçük aileler ve bireysel kullanıcılar için ideal bir günlük kullanım aracı profili çiziyor.



Hyundai i20 Güncel 2025 Fiyat Listesi 💵

1.2 MPI 79 PS Jump Benzin Manuel: 1.132.500 TL

1.0 T-GDI 100 PS Jump Benzin DCT: 1.262.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT: 1.347.000 TL

1.0 T-GDI 100 PS Elite Benzin DCT: 1.452.000 TL

Hyundai i20, 2025 yılı itibarıyla hem ekonomik hem de güvenilir bir araç arayan tüketiciler için güçlü bir alternatif olmayı sürdürüyor.

Kaynak: Gazeteoku.com - https://www.hyundai.com/tr/tr