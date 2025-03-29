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Hyundai Bayon ÖTV şartsız 608,333 TL'ye satılmaya başlandı

Hyundai Bayon, Türkiye’de engelli vatandaşlara yönelik ÖTV muafiyeti kapsamında sunulan avantajlı fiyatlarla dikkat çekiyor.

Hyundai Bayon ÖTV şartsız 608,333 TL'ye satılmaya başlandı

2025 yılı için belirlenen indirimli fiyat listesi, engelli bireylerin araç sahibi olabilmelerine olanak tanırken, aynı zamanda sosyal duyarlılık ve devlet destekli politikaların uygulanmasında örnek teşkil ediyor. Aşağıda, Hyundai Bayon modellerine ilişkin güncel fiyat bilgileri ve ÖTV muafiyeti hakkındaki detaylı açıklamalar yer almaktadır.

Hyundai Bayon Modellerinde ÖTV İndirimli Fiyatlar

Aşağıdaki listede, farklı motor ve donanım seçeneklerine sahip Hyundai Bayon modelleri için hem brüt (normal) hem de engelli indirimi kapsamında ÖTV muafiyeti ile uygulanacak fiyatlar sunulmuştur:

Jump 1.4 MPI 6 MT (Benzinli)

Motor: 1368 CC, 100 HP
Standart Fiyat: 1.060.000 TL
İndirimli Engelli Fiyatı: 588.889 TL

Jump 1.4 MPI 100 PS Benzin Otomatik

Motor: 1368 CC, 100 HP
Standart Fiyat: 1.095.000 TL
İndirimli Engelli Fiyatı: 608.333 TL

Style 1.4 MPI 100 PS Benzin Otomatik

Motor: 1368 CC, 100 HP
Standart Fiyat: 1.150.000 TL
İndirimli Engelli Fiyatı: 638.889 TL

Style 1.0T 7 DCT (Benzinli)

Motor: 998 CC, 100 HP
Standart Fiyat: 1.225.000 TL
İndirimli Engelli Fiyatı: 680.556 TL

Elite 1.4 MPI 100 PS Benzin Otomatik

Motor: 1368 CC, 100 HP
Standart Fiyat: 1.260.000 TL
İndirimli Engelli Fiyatı: 700.000 TL

Jump 1.2 MPI 79 PS Manuel

Motor: 1197 CC, 79 HP
Standart Fiyat: 1.170.000 TL
İndirimli Engelli Fiyatı: 650.000 TL

Jump 1.0 T-GDI 100 PS Jump (Otomatik)

Motor: 998 CC, 100 HP
Standart Fiyat: 1.284.000 TL
İndirimli Engelli Fiyatı: 713.333 TL
Style 1.0 T-GDI 100 PS Style (Otomatik)

Motor: 998 CC, 100 HP
Standart Fiyat: 1.405.000 TL
İndirimli Engelli Fiyatı: 780.556 TL

Elite 1.0 T-GDI 100 PS Elite (Otomatik)

Motor: 998 CC, 100 HP
Standart Fiyat: 1.460.000 TL
İndirimli Engelli Fiyatı: 811.111 TL
Jump 1.2 MPI 79 PS Manuel (Tekrar)

Motor: 1197 CC, 79 HP
Standart Fiyat: 1.200.000 TL
İndirimli Engelli Fiyatı: 666.667 TL

Jump 1.0 T-GDI 100 PS Jump (Otomatik – Tekrar)

Motor: 998 CC, 100 HP
Standart Fiyat: 1.314.000 TL
İndirimli Engelli Fiyatı: 730.000 TL

Style 1.0 T-GDI 100 PS Style (Otomatik – Tekrar)

Motor: 998 CC, 100 HP
Standart Fiyat: 1.360.000 TL
İndirimli Engelli Fiyatı: 755.556 TL
Elite 1.0 T-GDI 100 PS Elite (Otomatik – Tekrar)

Motor: 998 CC, 100 HP
Standart Fiyat: 1.505.000 TL
İndirimli Engelli Fiyatı: 836.111 TL

ÖTV Muafiyeti Hakkı: Kimler Yararlanabilir?

ÖTV muafiyeti, engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı ve toplu ulaşımda yaşanan zorlukların yanı sıra araç sahibi olma süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan devlet destekli bir uygulamadır. Ancak, bu imkan her engelli vatandaş için geçerli değildir.

ÖTV Muafiyeti Kapsamında:

ÖTV muafiyeti, engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde olan vatandaşlara uygulanır.
Daha düşük engellilik oranına sahip vatandaşlar için de çeşitli ÖTV indirimleri sağlanmaktadır.

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