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Hyundai 400 bin TL indirdi; Vatandaş bayilere akın etti

Hyundai 400 bin TL’ye varan büyük indirim kampanyasını başlattı! Bayilerden özel teklif alın.

Hyundai 400 bin TL indirdi; Vatandaş bayilere akın etti

Otomotiv sektöründe iddiasını her geçen gün artıran Hyundai, Nisan ayının son günlerinde Türkiye pazarına damga vuran bir kampanya başlattı. Markanın çeşitli modellerinde 400.000 TL’ye varan indirim fırsatları sunuluyor. Ancak bu cazip fiyatlardan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bazı detaylar var.

Hyundai Araçlarda Büyük İndirim: Hangi Modeller, Hangi Şartlar?

Hyundai, özellikle üst segment araçlarında liste fiyatları üzerinden ciddi indirimler uyguluyor. Satış temsilcilerinden alınan bilgilere göre, örneğin hibrit versiyonu bulunan Hyundai Santa Fe modeli, 4.390.000 TL liste fiyatına karşın 3.950.000 TL gibi çok daha avantajlı bir rakama satın alınabiliyor.
Bu da tam 400 bin TL gibi ciddi bir tasarruf anlamına geliyor.

🔵 Bu özel indirimler Hyundai’nin resmi web sitesinde görünmüyor. Fiyat bilgisi almak için doğrudan yetkili bayilerle iletişime geçmeniz gerekiyor.

İstanbul Bayilerinde Fiyatlar Daha Uygun

Hyundai Türkiye'nin sunduğu indirimlerde, özellikle İstanbul’daki bayilerin diğer illere kıyasla daha rekabetçi teklifler sunduğu belirtiliyor. Ayrıca bazı araç renklerinde ekstra avantajlı fiyatlar bulunabiliyor. İndirimin miktarı, seçilen model ve donanım paketine göre değişiklik gösteriyor.

Hyundai’nin Elektrikli Atılımı Devam Ediyor

IONIQ 6 gibi elektrikli modelleriyle önemli satış başarıları yakalayan Hyundai, hem geleneksel hem de elektrikli araç pazarında agresif kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu indirim kampanyası da Hyundai’nin Türkiye’deki pazar payını daha da artırmayı hedeflediğinin açık bir göstergesi.

Kaynak: https://www.hyundai.com/tr/tr/arac-modelleri/ioniq6/one-cikanlar

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