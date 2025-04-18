Hurda araç indiriminde flaş karar: O şart geldi

Yerli otomobile geçişi teşvik eden bu teklif, hem çevreye duyarlı hem de ekonomiyi canlandırmayı hedefliyor.

Artık Sadece 2000 Model ve Öncesi Araçlar Kapsamda 🛠️

Mecliste görüşülmekte olan yeni yasa teklifine göre, hurda teşvikinden yalnızca 2000 model ve öncesi araç sahipleri yararlanabilecek. Bu vatandaşlar, eski araçlarını trafikten çektiklerinde, yerli üretim sıfır kilometre bir aracı ÖTV ödemeden satın alma hakkına sahip olacak.

Amaç: Temiz Çevre ve Güçlü Yerli Üretim 🌱

Teklif, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk tarafından TBMM’ye sunuldu.

Türkiye'deki yaşlı araç filosunu gençleştirmek

Emisyon oranlarını düşürmek

Yerli otomobil satışlarını artırmak

Bu adım, hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak hem de otomotiv sektörünü hareketlendirecek.





ÖTV’siz Araçta Satış Kısıtlaması 📋

Yeni alınan yerli araçların hemen elden çıkarılmasını önlemek amacıyla, belirli bir süre satış yasağı uygulanacak. Ancak bu sürenin ne kadar olacağı, teklifin yasalaşma sürecinde netleşecek.



3 Milyon Araç Tehlike Altında 🚧

Türkiye yollarında halen 3 milyonun üzerinde 2000 model ve öncesi araç bulunuyor. Bu araçların trafikten çekilmesi, yalnızca hava kalitesine katkı sağlamakla kalmayacak; aynı zamanda trafik güvenliğinde de ciddi bir iyileşme sağlayacak.

Düzenleme Henüz Yasalaşmadı 📆

Teklif şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülüyor ve henüz yürürlüğe girmedi. Ancak otomotiv sektörü temsilcileri ve vatandaşlar, bu düzenlemenin kısa sürede yasalaşmasını bekliyor.

Kaynak: Gazeteoku-Haber Merkezi