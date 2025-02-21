Hurda araç düzenlemesi bekleyenlere kötü haber

TBMM'de günlerdir beklenen Hurda araç düzenlemesinden kötü haber geldi. Hurda araç kanunu bekleyenler teşvik bekliyordu. Ancak iktidarın gündeminde hurda teşvik planı olmadığı ortaya çıktı.

Hurda Teşvik gündemde yok!

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün üç ay önce verdiği Hurda teşvik paketi ikdarın gündeminde olmadığı açıklandı. Ak Parti kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4. yargı reformu doğrultusunda belirli konularda tekliflerin olduğu, TBMM'ye mart ayı başında sunulması beklenen yeni ceza adelet sitemi ve cezalarda caydırıcıklıkla ilgili düzenlemelerin yer aldığı aktarıldı. Ancak Hurda teşvik paketinin bu pakette yer almayacağı öğrenildi.

4. Yargı paketi bambaşka!

TBMM sunulması beklenen 4. yargı paketinde Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu başkanlığıyla ilgili ve HSK üyeleriyle ilgili kanun teklifi TBMM geleceği öğrenildi.

Hurda teşkivine talep yok!

Ak Partili kaynaklar, toplumsal manada Hurda teşvik paketine yoğun ilgili olmadığını, üç beş bölgede bazı insanlar hurda araç topladıkları için ÖTV indirimi beklediği için konuyu gündeme taşdığını aktardı.

Böylelikle 2025 yılında gündeme gelmesi beklenen Hurda Teşvik paketi hızlıda gündemden düşmüş oldu.