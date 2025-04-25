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Hudutsuz Sevda izleyenler TV'yi şak diye kapattı; Bu kadar da olmaz

Perşembe akşamlarının en çok konuşulan dizisi Hudutsuz Sevda, 61. bölümüyle yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Ancak bu kez izleyiciler tepkiliydi. Halil İbrahim ve Didem sahnesi sonrası “Bu kadarı fazla” yorumları havada uçuştu. İşte krizlerin ve sezon finali öncesi büyük gelişmelerin perde arkası…

Hudutsuz Sevda izleyenler TV'yi şak diye kapattı; Bu kadar da olmaz

NOW TV ekranlarında yayınlanan ve Miray Daner ile Deniz Can Aktaş’ı başrolde buluşturan Hudutsuz Sevda, 61. bölümüyle adeta sosyal medyayı salladı. Ancak bu bölüm, sadece heyecanıyla değil, büyük bir izleyici tepkisiyle de gündeme geldi.

💥 Halil İbrahim Cephesinde Beklenmedik Sarsıntı

İzleyiciler, Zeynep ile Halil İbrahim arasındaki romantizmin yeniden yükseleceği beklentisindeyken, dizide bambaşka bir sahne geldi: Halil İbrahim ve Didem’in yatak sahnesi! Bu sahne, diziye gönül vermiş birçok izleyiciyi hem şaşırttı hem de kızdırdı.

📢 Twitter’da binlerce kullanıcı #hudutsuzsevda etiketiyle “Bu kadarına da pes”, “Senaryodan soğuttular”, “Artık izlemeyeceğim” gibi yorumlar paylaştı.


❗ Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

Söz konusu sahne, sadece sosyal medyada değil, çeşitli forumlarda da “fazla cesur”, “gereksiz”, “hikâyeye zarar verdi” gibi yorumlarla tartışma konusu oldu. Dizi fanları ise, hikâyenin ana dinamiğinin bozulmasından endişeli.

🎬 Yapımcı kanadından henüz bir açıklama gelmedi ancak kulislerde sezon finaline doğru büyük ayrılıkların yaşanacağı ve yaprak dökümünün başlayacağı konuşuluyor.


🔮 Sezon Finaline Doğru Ne Olacak?

Hudutsuz Sevda, şimdiden yeni sezon onayını aldı. Ancak final öncesi fırtına dinmeyecek gibi görünüyor.

📌 Önümüzdeki bölümlerde:

Halil İbrahim’in alacağı kararlar
Zeynep ile ilişkide yeni bir dönemeç
Didem cephesindeki gelişmeler
Ve en önemlisi: 62. bölümde beklenen sürpriz ayrılık!
Her biri diziye yön verecek nitelikte olacak.


🗓️ Yeni Bölüm Ne Zaman?

🎥 Hudutsuz Sevda 62. Bölüm,
📅 Perşembe akşamı,
🕗 Saat 20.00’de NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Yeni bölümde neler olacağı ise şimdiden merak konusu…

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