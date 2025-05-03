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Hudutsuz Sevda dizisinde beklenmeyen ayrılık

NOW ekranlarının perşembe akşamlarına damga vuran dizisinde yeni bir oyuncu ayrılığı yaşandı. Gözler sezon finaline çevrildi.

Hudutsuz Sevda dizisinde beklenmeyen ayrılık

Hudutsuz Sevda, başrollerini Deniz Can Aktaş ve Miray Daner’in paylaştığı güçlü kadrosuyla dikkat çekmeye devam ederken, 62. bölümüyle yine milyonları ekran başına topladı. Diziye dair en çok konuşulan gelişme, yaşanan ayrılıklar oldu.


❗ Baran Akbulut Kadroya Veda Etti

Son bölümde, Baran Akbulut’un canlandırdığı “Celal” karakteri senaryo gereği diziye veda etti. Karakterin hikâyeye dramatik bir şekilde son vermesi, izleyicilerde duygusal etki yarattı. Akbulut’un ayrılığı, sezon finaline doğru kadroda yaşanması beklenen değişimlerin ilki olarak değerlendiriliyor.


🔍 Sezon Finali Öncesi Büyük Değişiklikler Yolda

Hudutsuz Sevda’nın yeni sezon onayını almasıyla birlikte kulislerde önemli değişikliklerin konuşulmaya başlandığı belirtiliyor. İddiaya göre sezon finaline kadar bazı ana karakterlerle de yollar ayrılacak.

Yapım ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, “kadroda kapsamlı revizyon” iddiaları gündemdeki yerini koruyor.


📅 Yeni Bölüm Bu Perşembe NOW Ekranlarında

Dizinin 63. bölümü, 9 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00’de NOW ekranlarında yayınlanacak. Bölümde hangi karakterlerin öne çıkacağı ve gelişmelerin nasıl şekilleneceği merak konusu.

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