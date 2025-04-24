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Honda yaptı yapacağını: Faizsiz ayda 8.333 TL'ye motosiklet imkanı

Otomobil ve motosiklet dünyasının güçlü oyuncularından Honda, 2025 Nisan ayı itibarıyla Türkiye pazarına özel yepyeni bir kampanyayla gündeme geldi. Hem otomobil hem de motosiklet tutkunlarının radarında olan marka, bu kez PCX125 Standart modeli için sunduğu taksit avantajı ile dikkat çekiyor.

Honda yaptı yapacağını: Faizsiz ayda 8.333 TL'ye motosiklet imkanı

Honda'nın duyurduğu kampanyaya göre; 2024 model yılına ait PCX125 Standart motosiklet modeli, 100.000 TL peşinat ile alınabiliyor. Kalan 100.000 TL’lik ödeme ise aşağıdaki taksit seçenekleriyle yapılabiliyor:

🔹 Axess kredi kartlarına özel:

✅ 12 ay vade
✅ %0 faiz
✅ Aylık ödeme: 8.333 TL (Honda tarafından net ifade edilmese de hesaplanan tutar)

🔹 Diğer kredi kartlarına:

✅ 8 ay vade
✅ %0 faiz
✅ Aylık ödeme: 12.500 TL

📌 Kampanya yalnızca 2024 model PCX125 Standart için geçerli ve 30 Nisan 2025’e kadar devam edecek. Ancak stoklarla sınırlı olduğunu da belirtmekte fayda var.

🏷️ Honda PCX125 Fiyat Listesi – 24 Nisan 2025 Güncel

Honda’nın sevilen scooter modeli PCX125’in güncel fiyatları da açıklandı. İşte model yılına ve donanım seviyesine göre değişen fiyatlar:

Model Yılı Model Adı Fiyat (TL)

2024 PCX125 Standart 200.000 TL

2024 PCX125 DX 230.000 TL

2025 PCX125 Standart 210.000 TL

2025 PCX125 DX 241.500 TL

🤔 Motosiklet Alırken Nelere Dikkat Etmeli?

PCX125 gibi şehir içi kullanıma uygun, pratik scooter modelleri tercih ederken bazı önemli kriterler göz önünde bulundurulmalı:

✅ Kullanım Amacı: Uzun mesafe mi, şehir içi mi?
✅ Kullanıcı Tecrübesi: Yeni başlayanlar için uygunluk önemli.
✅ Fiziksel Uyum: Boy-kilo gibi kişisel özellikler motosiklet seçimini etkiler.
✅ Güvenlik Özellikleri: ABS, LED aydınlatma gibi teknolojilere dikkat edilmeli.
✅ Bakım & Yedek Parça: Servis ağı yaygın mı? Maliyetler ne kadar?

Honda, bu kriterlerin çoğuna cevap veren modelleriyle Türkiye’de hem otomobil hem de motosiklet pazarında güçlü bir konumda bulunuyor.

KAYNAK: https://www.honda.com.tr/motosiklet/motosiklet-fiyat-listesi-2025

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