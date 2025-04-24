Honda yaptı yapacağını: Faizsiz ayda 8.333 TL'ye motosiklet imkanı

Honda'nın duyurduğu kampanyaya göre; 2024 model yılına ait PCX125 Standart motosiklet modeli, 100.000 TL peşinat ile alınabiliyor. Kalan 100.000 TL’lik ödeme ise aşağıdaki taksit seçenekleriyle yapılabiliyor:

🔹 Axess kredi kartlarına özel:

✅ 12 ay vade

✅ %0 faiz

✅ Aylık ödeme: 8.333 TL (Honda tarafından net ifade edilmese de hesaplanan tutar)

🔹 Diğer kredi kartlarına:

✅ 8 ay vade

✅ %0 faiz

✅ Aylık ödeme: 12.500 TL

📌 Kampanya yalnızca 2024 model PCX125 Standart için geçerli ve 30 Nisan 2025’e kadar devam edecek. Ancak stoklarla sınırlı olduğunu da belirtmekte fayda var.

🏷️ Honda PCX125 Fiyat Listesi – 24 Nisan 2025 Güncel

Honda’nın sevilen scooter modeli PCX125’in güncel fiyatları da açıklandı. İşte model yılına ve donanım seviyesine göre değişen fiyatlar:

Model Yılı Model Adı Fiyat (TL)

2024 PCX125 Standart 200.000 TL

2024 PCX125 DX 230.000 TL

2025 PCX125 Standart 210.000 TL

2025 PCX125 DX 241.500 TL

🤔 Motosiklet Alırken Nelere Dikkat Etmeli?

PCX125 gibi şehir içi kullanıma uygun, pratik scooter modelleri tercih ederken bazı önemli kriterler göz önünde bulundurulmalı:

✅ Kullanım Amacı: Uzun mesafe mi, şehir içi mi?

✅ Kullanıcı Tecrübesi: Yeni başlayanlar için uygunluk önemli.

✅ Fiziksel Uyum: Boy-kilo gibi kişisel özellikler motosiklet seçimini etkiler.

✅ Güvenlik Özellikleri: ABS, LED aydınlatma gibi teknolojilere dikkat edilmeli.

✅ Bakım & Yedek Parça: Servis ağı yaygın mı? Maliyetler ne kadar?

Honda, bu kriterlerin çoğuna cevap veren modelleriyle Türkiye’de hem otomobil hem de motosiklet pazarında güçlü bir konumda bulunuyor.

KAYNAK: https://www.honda.com.tr/motosiklet/motosiklet-fiyat-listesi-2025