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Hodri meydan; Hyundai 350 bin TL peşinatı olana veriyor

Türkiye’de sıfır otomobil almak giderek zorlaşırken, otomotiv devlerinden Hyundai, dikkat çeken bir kampanya ile öne çıktı.

Hodri meydan; Hyundai 350 bin TL peşinatı olana veriyor

Nisan ayı bitmeden devreye alınan bu yeni fırsat, özellikle asgari ücretle çalışanlar için bile ulaşılabilir koşullarla sıfır araç sahibi olmanın kapısını aralıyor.

Sınırlı Vade ve Kredi Tavanı Engel Olmuştu

Mevcut düzenlemeler kapsamında sıfır otomobiller için uygulanan kredi üst limiti ve yalnızca 12 aya kadar sunulan vade süresi, alıcıları zorluyordu. Özellikle orta ve alt gelir grubundaki tüketiciler için bu şartlar, otomobil sahibi olmayı neredeyse imkânsız hale getirmişti.

Hyundai, TOGG Teşvikinden İlhamla Yerli Üretime Gidiyor

Elektrikli araçlara yönelik devlet teşvikleri, Türkiye'de üretilen modelleri kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi. Yeni uygulamada, yalnızca Türkiye’de üretilen elektrikli otomobiller için:

Fatura bedelinin %70’ine kadar kredi kullanımı

48 aya kadar vade imkânı sunuluyor.

Bu teşvikten başlangıçta sadece TOGG yararlanabiliyordu. Ancak Hyundai’nin Türkiye'deki fabrikasında elektrikli araç üretme kararı alması, oyunun kurallarını değiştirdi.

Giriş Seviyesi Elektrikli Hyundai Türkiye’de Üretilecek

Sektör kaynaklarına göre Hyundai, giriş segmentinde konumlandıracağı yeni bir elektrikli modeli Türkiye’de üretmeyi planlıyor. Bu modelin yaklaşık fiyatının 1,2 milyon TL civarında olacağı tahmin ediliyor. Devlet teşvikinden yararlanılması durumunda, bu tutarın 850 bin TL’sine 48 ay vadeli kredi sağlanabilecek.

350 Bin TL Peşinatla Sıfır Otomobil Mümkün

Bu kampanya kapsamında cebinde yaklaşık 350 bin TL peşinat bulunan bir tüketici, Hyundai’nin yerli üretim elektrikli modelini 48 ay vadeli finansmanla satın alabilecek. Bu durum, daha önce sıfır otomobil alma şansı bulamayan binlerce kişi için önemli bir fırsat anlamına geliyor.

Hyundai’den Stratejik Hamle: Hem Teşvikten Yararlanacak Hem Pazarı Büyütecek
Hyundai’nin bu adımı yalnızca bireysel tüketicilere kolaylık sunmuyor. Aynı zamanda şirketin devlet destekli pazarda rekabet gücünü artırmasına da katkı sağlayacak. Yerli üretim teşvikinden yararlanmak isteyen Hyundai, Türkiye'deki tesislerini bu yeni modele göre yeniden konumlandırmayı planlıyor.

Kaynak: https://www.hyundai.com/tr/tr/arac-satis/ayin-ozel-teklifleri

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