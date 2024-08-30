Hızlı ve Öfkeli 7 Paul Walker oynadı mı?

Sinemanın en sevilen işlerinden biri olan Hızlı ve Öfkeli 7 filminden Paul Walker oynadı mı? Kanal D ekranlarında 30 ağustos cuma gecesi yayınlanan Hızlı ve Öfkeli 7 filminden ölen adam kimdi? Hızlı ve Öfkeli 7 ölen adam oynadı mı soruları sıklıkla soruldu!

Hızlı ve Öfkeli ölen adam kimdi?

Hızlı ve Öfkeli 7 filminin efsane ismi Paul Walker'di. Paul Walker, 30 Kasım 2013 yılında hayatını kaybetti.

Paul Walker Hızlı ve Öfkeli 7'de oynadı mı?

Filminde Brian O'Conner rolünü canlandıran Paul Walker, Hızlı ve Öfkeli serisinin 7. filminde kendi oynamadı ancak özel efekt şirketiyle anlaşarak Paul Walker oynamış gibi gösterildi.

Paul Walker hangi filmi çekerken öldü?

Paul Walker, 2015 yılında vizyona giren Hızlı ve Öfkeli 7 filminin çekimleri sırasında hayatını yitirdi. Hızl ıve Öfkeli serisini bitirmeyi bile düşünen ekip filmi yayınladı.