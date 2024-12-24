Herkesin gözü aydın; İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte net tarih

Meteoroloji uzmanları, Aralık ayında İstanbul'da kar yağışı ihtimalinin tamamen sona erdiğini duyurdu. Bu durum, kar yağışını sabırsızlıkla bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. Ancak yeni gelen tahminler, kar severler için umut ışığı taşıyor.

Ocak Ayına Dikkat: Yeni Tarih Açıklandı

Hava durumu üzerine analizleriyle bilinen Hava Forum, İstanbul’daki kar yağışı ile ilgili önemli bir paylaşım yaptı. Açıklamada, "2024 yılı İstanbul için kar yağışı açısından etkisiz geçti. Ocak ayının ilk günlerinde de kar beklenmiyor. Ancak 6-7 Ocak’tan itibaren kar yağışı ihtimaline dair olumlu sinyaller başladı. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kar Yağışını Etkileyen Faktörler

Uzmanlar, İstanbul’da kar yağışını etkileyen birçok faktöre dikkat çekiyor:

Sıcaklık Değerleri: Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar kar oluşumunu zorlaştırıyor.

Atmosferik Hareketler: İstanbul gibi kıyı bölgelerde kar yağışı, yüksek nem ve uygun atmosfer koşullarını gerektiriyor.

Küresel İklim Değişiklikleri: Kar yağışı üzerindeki en büyük etkilerden biri, iklim değişikliklerinin oluşturduğu dengesiz hava hareketleri.

Kaynak: Bu haberimiz Hava Forum ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda yapıldı