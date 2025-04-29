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Herkesin aldığı yediği ünlü peynir markası ifşalandı; Vatandaş şaşkına döndü

Ünlü peynir markası ifşa edildi! Tarım ve Orman Bakanlığı "Temel Özellik Eksikliği" nedeniyle ürün listesini güncelledi. Detaylar haberimizde!

Herkesin aldığı yediği ünlü peynir markası ifşalandı; Vatandaş şaşkına döndü

Türkiye genelinde hemen hemen her markette satılan ünlü bir peynir markası, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı denetimler sonucunda ifşa edildi. "Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği" başlığı altında yayımlanan güncel "Güvenilir Gıda" listesinde tüketicileri şaşkına çeviren detaylar yer aldı.

Hangi Marka Listede Yer Aldı?

Bakanlık denetimlerinde, Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına ait Tam Yağlı Sade Eritme Üçgen Peynirinin, ürünün yağ oranının olması gerekenden düşük olduğu tespit edildi.
Söz konusu ürünün 2024286 parti/seri numarasına sahip olduğu ve bu nedenle "Turuncu Liste" olarak bilinen ifşa listesine alındığı açıklandı.

Tüketicilerde Büyük Şaşkınlık Yarattı

Güvenilir markalardan gönül rahatlığıyla alışveriş yaptığını düşünen tüketiciler, bu açıklamanın ardından şaşkınlık yaşadı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığa zararlı ya da tüketiciyi yanıltıcı ürünlerin kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılmasına devam ederken, tüketicilerin etiket okumaya ve ürün içeriklerini sorgulamaya daha fazla önem vermeleri gerektiği vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Uyarısı

Bakanlık, sadece bu ürüne değil, farklı illerde yapılan denetimlerde süt ve süt ürünleri grubunda pek çok ürünün eksik içerik tespiti ile listeye dahil edildiğini duyurdu. Bu kapsamda vatandaşlara, alışveriş yaparken hem ürün etiketlerini dikkatlice okumaları hem de Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güncel güvenilir gıda listelerini takip etmeleri tavsiye ediliyor.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik

https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/GuvenilirGida/GKD/TaklitVeyaTagsis

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