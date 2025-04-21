Herkes şaşkın; Türk savaş uçaklarından bomba beklerken atılan şey inanılmaz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024’te yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK’nın silahsız şekilde dağılması gerektiğini ifade ederek, İmralı’da tutulan örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’a doğrudan çağrıda bulunmuştu.

Bahçeli, “Terörsüz bir Türkiye” idealine dikkat çekerek, çözümün yalnızca devletin güçlü iradesiyle sağlanabileceğini vurgulamıştı.



Öcalan’dan PKK’ya “Silah Bırakın” Mesajı

Bu çağrının ardından Abdullah Öcalan’dan beklenmedik bir açıklama geldi. Öcalan, örgüt üyelerine PKK’nın feshedilmesi ve silahların bırakılması yönünde çağrıda bulundu. Süreç tüm titizliğiyle yürütülürken, güvenlik güçlerinden sahada dikkat çeken bir hamle geldi.



TSK, Kandil ve Asos'a Bildiri Bıraktı

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakları, 18 Nisan 2025 tarihinde Irak’ın kuzeyinde yer alan Kandil ve Asos Dağı çevresine bomba değil, teslim çağrısı içeren bildiriler bıraktı.

Kürtçe Bildiride Ne Yazıyordu?

Havadan atılan ve Kürtçe yazılan bildirilerde, şu ifadelere yer verildi:

🗣️ “Silahlarınızı bırakın. Teslim olun. Daha önce teslim olanlar devletin şefkatli yaklaşımıyla karşılaştı. Bu fırsatı kaçırmayın. Devlet affedicidir. Mağaralardan çıkın, insanca bir yaşam sürün.”

Bildirilerde ayrıca, Abdullah Öcalan’ın doğrudan mesajı da yer aldı:

“Örgütün kendini feshetmesini ve silahların bırakılmasını istiyorum. Bu fırsatı değerlendirin. Devletin adaletine güvenin, size yol gösterelim.”

Kaynak: Yeni Şafak

Derleme: gazeteoku.com