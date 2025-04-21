GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Herkes şaşkın; Türk savaş uçaklarından bomba beklerken atılan şey inanılmaz

🔴 TSK, 18 Nisan’da Kandil ve Asos’a bomba yerine bildiri attı. Kürtçe yazılı çağrılarda teslim olanların insanca yaşam fırsatı bulduğu vurgulandı. Sürecin fitilini Bahçeli'nin çağrısı ateşledi.

Herkes şaşkın; Türk savaş uçaklarından bomba beklerken atılan şey inanılmaz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024’te yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK’nın silahsız şekilde dağılması gerektiğini ifade ederek, İmralı’da tutulan örgüt elebaşı Abdullah Öcalan’a doğrudan çağrıda bulunmuştu.

Bahçeli, “Terörsüz bir Türkiye” idealine dikkat çekerek, çözümün yalnızca devletin güçlü iradesiyle sağlanabileceğini vurgulamıştı.


Öcalan’dan PKK’ya “Silah Bırakın” Mesajı

Bu çağrının ardından Abdullah Öcalan’dan beklenmedik bir açıklama geldi. Öcalan, örgüt üyelerine PKK’nın feshedilmesi ve silahların bırakılması yönünde çağrıda bulundu. Süreç tüm titizliğiyle yürütülürken, güvenlik güçlerinden sahada dikkat çeken bir hamle geldi.


TSK, Kandil ve Asos'a Bildiri Bıraktı

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakları, 18 Nisan 2025 tarihinde Irak’ın kuzeyinde yer alan Kandil ve Asos Dağı çevresine bomba değil, teslim çağrısı içeren bildiriler bıraktı.

Kürtçe Bildiride Ne Yazıyordu?

Havadan atılan ve Kürtçe yazılan bildirilerde, şu ifadelere yer verildi:

🗣️ “Silahlarınızı bırakın. Teslim olun. Daha önce teslim olanlar devletin şefkatli yaklaşımıyla karşılaştı. Bu fırsatı kaçırmayın. Devlet affedicidir. Mağaralardan çıkın, insanca bir yaşam sürün.”

Bildirilerde ayrıca, Abdullah Öcalan’ın doğrudan mesajı da yer aldı:
“Örgütün kendini feshetmesini ve silahların bırakılmasını istiyorum. Bu fırsatı değerlendirin. Devletin adaletine güvenin, size yol gösterelim.”

Kaynak: Yeni Şafak 

Derleme: gazeteoku.com

ÇOK OKUNAN HABERLER
Yüzde 78 zam geldi; Vatandaşlar çileden çıktı Yüzde 78 zam geldi; Vatandaşlar çileden çıktı
Çiftçilere müjde; Yüzde 100 faiz indirimli 300 bin TL... Çiftçilere müjde; Yüzde 100 faiz indirimli 300 bin TL...
4 sene erken emekli olun; SGK açıkladı, o çalışanlara hak verildi! 4 sene erken emekli olun; SGK açıkladı, o çalışanlara hak verildi!
A101, BİM, ŞOK, Migros'ta satılıyordu; Raflardan apar topar toplatılıyor A101, BİM, ŞOK, Migros'ta satılıyordu; Raflardan apar topar toplatılıyor
Araç sahipleri için ÖTV'siz sıfır araç müjdesi Meclis'te Araç sahipleri için ÖTV'siz sıfır araç müjdesi Meclis'te
Ali Koç'u istifa etmek zorunda bıraktı! Hakan Bilal Kutlualp adayız dedi sosyal medya yıkıldı Ali Koç'u istifa etmek zorunda bıraktı! Hakan Bilal Kutlualp adayız dedi sosyal medya yıkıldı
SON HABERLER
Herkesin giydiği 3 ayakkabı markasında "domuz derisi" tespiti Herkesin giydiği 3 ayakkabı markasında "domuz derisi" tespiti
Jennifer Lopez Suudi Arabistan'ı karıştırdı; Mekke'ye yakın... Jennifer Lopez Suudi Arabistan'ı karıştırdı; Mekke'ye yakın...
Bankalar konut kredilerini yeniledi; İşte en düşük faiz oranı Bankalar konut kredilerini yeniledi; İşte en düşük faiz oranı
3600 gün ara vermeden prim ödeyene müjde; SGK'dan yaş şartlı emeklilik hakkı! 3600 gün ara vermeden prim ödeyene müjde; SGK'dan yaş şartlı emeklilik hakkı!
BİM markette peynir, süt, tereyağı, cips indirimi; İşte BİM 29 Nisan aktüel ürünler BİM markette peynir, süt, tereyağı, cips indirimi; İşte BİM 29 Nisan aktüel ürünler
Evlerine giden bin pişman olur; Misafir sevmeyen 3 burç belli oldu Evlerine giden bin pişman olur; Misafir sevmeyen 3 burç belli oldu
Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş markası battı; İflas etti! Çalışanlar şok Türkiye'nin önde gelen kuruyemiş markası battı; İflas etti! Çalışanlar şok
Gram altın mı yoksa çeyrek mi; Hangisi daha çok kazandırır? Gram altın mı yoksa çeyrek mi; Hangisi daha çok kazandırır?