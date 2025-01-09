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Hem kiracılar hem ev sahipleri dikkat; Bu parayı geri alın

Elektrikli araçların (EV) hızla yaygınlaşması, şarj altyapısı sorunlarını gündeme taşıyor.

Hem kiracılar hem ev sahipleri dikkat; Bu parayı geri alın

Ortak alanlardan yapılan kaçak şarj kullanımları, sitelerde maddi kayıplara ve yönetim sorunlarına yol açıyor. Bu durum, hem ev sahipleri hem de kiracılar için ciddi tartışmalara neden oluyor. Uzmanlar, bu konuda kat maliklerinin yasal haklarını kullanabileceğini vurguluyor.

Otoparklara Kablo Çekme Sorunu ve Yasal Düzenlemeler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, otoparklara şarj ünitesi kurulumuna ilişkin önemli kurallar belirlemiştir. Bakanlık, ortak alanları ve bina güvenliğini riske atmamak adına elektrik sayaçlarından otoparklara kablo çekilmesinin yasak olduğunu ifade ediyor. Özellikle sayaçların konut katlarında yer alması nedeniyle, bu tür uygulamalar perde betonların delinmesine ve binaların deprem güvenliğinin tehlikeye girmesine neden oluyor. Aynı zamanda bu yöntemler, görsel açıdan da rahatsızlık yaratıyor.

Trafolarda Güç Artırımı: Yüksek Maliyet ve Yönetim Zorlukları

Şarj altyapısı olmayan sitelerde mevcut trafoların gücü yetersiz kalıyor. Uzmanlar, bu durumun çözümü için trafolarda güç artırımı yapılması gerektiğini ancak bu işlemlerin yüksek maliyetli olduğunu belirtiyor. Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, bu tür masraflar sadece altyapıdan faydalananlar tarafından karşılanmalıdır. Ancak bu masrafların doğru şekilde tespiti ve tahsilatı, site yönetimlerini zorluyor. Ayrıca, sonradan taşınan elektrikli araç sahiplerinin altyapıdan faydalanma talepleri, yeni maliyetlerin doğmasına sebep oluyor.


Kaçak Şarj ve Güvenlik Riskleri

Sitelerde kaçak şarj kullanımının devam etmesi, maddi ve güvenlik sorunlarını artırıyor. Elektrikli araç yangınlarının söndürülmesi zor olduğundan, bu tür durumlar özellikle kapalı otoparklarda büyük risk taşıyor. Uzmanlar, yangınların diğer araçlara hızla yayılabileceği konusunda uyarıyor. Ayrıca ortak alanlardan yapılan kaçak şarj işlemleri, site giderlerini artırarak kat maliklerini olumsuz etkiliyor.


Kat Maliklerinin Hakları

Kat malikleri, ortak alanlarda oluşan sorunlara karşı yasal haklarını kullanarak dava açabilir. Ancak, uzmanlar, bu süreçlerin uzun sürebileceğini ve maddi kayıpların artabileceğini ifade ediyor. Sorunun çözümü için önerilen yöntemler şunlardır:

Güvenli ve yasal şarj altyapısının kurulması,

Elektrikli araç sahiplerinin kendi sayaçlarından şarj imkanı sağlanması,

Kaçak şarj kullanımının engellenmesi.

Bu tür çözümler, hem maddi kayıpları önleyecek hem de olası güvenlik risklerini minimize edecektir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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