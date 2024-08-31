GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

HAZIRLIKLI OLUN! 17 İl İçin Turuncu ve Sarı Kodlu Uyarı Geldi

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı. Tam 17 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı yapıldı. Peki yağış beklenen iller hangileri? İşte meteoroloji son dakika uyarısı…

HAZIRLIKLI OLUN! 17 İl İçin Turuncu ve Sarı Kodlu Uyarı Geldi

Meteoroloji genel müdürlüğü birçok il için şiddetli sağanak yağış uyarıları yapmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde marmara bölgesi için yapılan uyarıların ardından şimdi de 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Vatandaşların yağış sırasında oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi. Peki hangi illerde uyarı var? Sarı kodu uyarı verilen iller hangileri? Turuncu kodu uyarılar hangi iller için verildi?

Sarı ve turuncu kodlu uyarı verilen iller

Meteoroloji genel müdürlüğü, gök gürültülü sağanak yağış beklenen bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yayınladı. Meteorolojinin uyarı yaptığı 17 il şöyle:

1. Adana sarı kodlu uyarı

2. Artvin sarı kodlu uyarı

3. Bolu sarı kodlu uyarı

4. Çankırı sarı kodlu uyarı

5. Edirne sarı kodlu uyarı

6. Hatay sarı kodlu uyarı

7. Mersin sarı kodlu uyarı

8. İstanbul sarı kodlu uyarı

9. Kars sarı kodlu uyarı

10. Kastamonu sarı kodlu uyarı

11. Kırklareli turuncu kodlu uyarı

12. Kahramanmaraş sarı kodlu uyarı

13. Sinop sarı kodlu uyarı

14. Tekirdağ turuncu kodlu uyarı

15. Ardahan sarı kodlu uyarı

16. Karabük sarı kodlu uyarı

17. Osmaniye sarı kodlu uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER
Son Dakika Narin amcasının evinde ölü mü bulundu? Kayıp Narin Güran abisi gelişmesi Son Dakika Narin amcasının evinde ölü mü bulundu? Kayıp Narin Güran abisi gelişmesi
Diyarbakır'da Kayıp Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran gözaltına alındı! Diyarbakır'da Kayıp Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran gözaltına alındı!
Emekli maaşları KÖKTEN güncelleniyor! Yeni maaş hesaplama sistemi belli oldu Emekli maaşları KÖKTEN güncelleniyor! Yeni maaş hesaplama sistemi belli oldu
Prim Eksiği Olanlar Hemen Yapsın. 2000 Sonrası SGK'lılar İçin Erken Emeklilik Formülü Prim Eksiği Olanlar Hemen Yapsın. 2000 Sonrası SGK'lılar İçin Erken Emeklilik Formülü
25.000 TL ek ödeme! Yarın saat 17.00'ye kadar başvuran alacak 25.000 TL ek ödeme! Yarın saat 17.00'ye kadar başvuran alacak
SICAK GELİŞME: 2025 Asgari Ücret Zammı Noktası Virgülüne Belli Oldu! SICAK GELİŞME: 2025 Asgari Ücret Zammı Noktası Virgülüne Belli Oldu!
SON HABERLER
YENİ ZAM: 3825 TL’ye Yükseldi YENİ ZAM: 3825 TL’ye Yükseldi
İŞKUR düğmeye bastı! İşsizlerin hesabına her gün 566 TL yatıracak... Bakanlık açıkladı İŞKUR düğmeye bastı! İşsizlerin hesabına her gün 566 TL yatıracak... Bakanlık açıkladı
25.000 TL ek ödeme! Yarın saat 17.00'ye kadar başvuran alacak 25.000 TL ek ödeme! Yarın saat 17.00'ye kadar başvuran alacak
Prim Eksiği Olanlar Hemen Yapsın. 2000 Sonrası SGK'lılar İçin Erken Emeklilik Formülü Prim Eksiği Olanlar Hemen Yapsın. 2000 Sonrası SGK'lılar İçin Erken Emeklilik Formülü
HAZIRLIKLI OLUN! 17 İl İçin Turuncu ve Sarı Kodlu Uyarı Geldi HAZIRLIKLI OLUN! 17 İl İçin Turuncu ve Sarı Kodlu Uyarı Geldi
Diyarbakır'da Kayıp Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran gözaltına alındı! Diyarbakır'da Kayıp Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran gözaltına alındı!
Galatasaray Leo Dubois'in sözleşmesini feshetti Galatasaray Leo Dubois'in sözleşmesini feshetti
4A 4B 4C SSK BAĞKUR Emekli sandığı emeklileri yaşadı! 12 bin TL ek ödeme 4A 4B 4C SSK BAĞKUR Emekli sandığı emeklileri yaşadı! 12 bin TL ek ödeme