HAZIRLIKLI OLUN! 17 İl İçin Turuncu ve Sarı Kodlu Uyarı Geldi

Meteoroloji genel müdürlüğü birçok il için şiddetli sağanak yağış uyarıları yapmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde marmara bölgesi için yapılan uyarıların ardından şimdi de 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi. Vatandaşların yağış sırasında oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi. Peki hangi illerde uyarı var? Sarı kodu uyarı verilen iller hangileri? Turuncu kodu uyarılar hangi iller için verildi?

Sarı ve turuncu kodlu uyarı verilen iller

Meteoroloji genel müdürlüğü, gök gürültülü sağanak yağış beklenen bazı iller için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yayınladı. Meteorolojinin uyarı yaptığı 17 il şöyle:

1. Adana sarı kodlu uyarı

2. Artvin sarı kodlu uyarı

3. Bolu sarı kodlu uyarı

4. Çankırı sarı kodlu uyarı

5. Edirne sarı kodlu uyarı

6. Hatay sarı kodlu uyarı

7. Mersin sarı kodlu uyarı

8. İstanbul sarı kodlu uyarı

9. Kars sarı kodlu uyarı

10. Kastamonu sarı kodlu uyarı

11. Kırklareli turuncu kodlu uyarı

12. Kahramanmaraş sarı kodlu uyarı

13. Sinop sarı kodlu uyarı

14. Tekirdağ turuncu kodlu uyarı

15. Ardahan sarı kodlu uyarı

16. Karabük sarı kodlu uyarı

17. Osmaniye sarı kodlu uyarı