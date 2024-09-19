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HAYDA!!! Türklerin vizesiz gidebildiği gelişmiş ülkeye vize şartı geldi”

Gelişmiş ülkelerin düzensiz göçmen politikaları ve uluslararası arenadaki konumları doğrultusunda Türkiye'ye yönelik vize kısıtlamaları artarken, Japonya da bu listede yerini aldı.

HAYDA!!! Türklerin vizesiz gidebildiği gelişmiş ülkeye vize şartı geldi”

Schengen bölgesi ve ABD'nin Türk vatandaşlarına yönelik vize ret oranları zirveye ulaşırken, Japonya da vizesiz seyahat imkânı sunduğu en gelişmiş ülkeler arasında bulunmasına rağmen, Türk vatandaşlarına yönelik zorunlu vize uygulamasını hayata geçirecek.

Vize Ret Oranlarında Tarihi Zirve

Son yıllarda, özellikle Schengen bölgesi ve ABD, Türk vatandaşlarının yaptığı vize başvurularında önemli oranda artış gösteren ret oranları ile dikkat çekiyor. Bu gelişme, Türkiye'nin uluslararası arenadaki konumunu ve göç politikalarını yeniden değerlendirmesine neden olurken, Japonya'nın da benzer bir adım atması bekleniyordu. Ancak, Japonya'nın bu kararı resmi olarak açıklaması sürpriz oldu.

Japonya'dan Gelen Kötü Haber

Japonya, Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat imkânını 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla sona erdirecek. Embassy of Japan'da yayınlanan resmi açıklamada, Japonya'nın vizesiz giriş politikasında değişikliğe gidileceği ve artık konsolosluklar aracılığıyla vize başvurularının yapılmasının zorunlu hale geleceği belirtildi.

Konsolosluk Başvurusu Zorunlu Hale Gelecek

Yeni düzenleme ile birlikte, Türkiye'den Japonya'ya yapılacak uçuşlarda tıpkı ABD ve Avrupa ülkelerine seyahatlerde olduğu gibi konsolosluk başvurusu zorunlu olacak. Önceden, Japonya'ya giriş yapmak isteyen Türk vatandaşları, herhangi bir masraf ödemeden havalimanlarında alınabilen vizelerden faydalanabiliyordu. Ancak, yeni uygulama ile bu imkân sona erecek ve vize almak için konsolosluk süreci gerekecek.

Japonya'nın bu kararı almasında, özellikle son aylarda Saitama bölgesinde yaşanan güvenlik olaylarının etkili olduğu belirtiliyor. Bu olaylar, Japon hükümetinin göç politikalarını sıkılaştırmasına yol açarken, Türk vatandaşlarının da bu değişiklikten etkilenmesi kaçınılmaz hale geldi. Japonya hükümeti, güvenlik endişeleri doğrultusunda vize politikalarını yeniden gözden geçirdiğini ifade etti.

Kaynak: Ekonomim

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