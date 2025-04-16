Hayda!! Türkiye'de yarın sabah resmen başlıyor! Bir hafta sürecek

Bu sistemin etkisiyle hem günlük sıcaklık değerlerinde belirgin bir yükselme yaşanacak hem de yağış dengelerinde bölgesel değişimler gözlenecek.

📈 Hava Sıcaklıklarında Artış Hangi Şehirleri Etkileyecek?

Uzman tahminlere göre, sıcak hava etkisini en çok şu illerde gösterecek:

İzmir, Aydın, Muğla: Gündüz sıcaklıkları 30°C’ye yaklaşacak

İstanbul: 25°C’yi aşması bekleniyor

Ankara: Güneşli günler geri dönüyor, sıcaklıklar 23-24°C bandında

Gaziantep, Diyarbakır: Bahardan yaza geçiş net hissedilecek





Soru: Türkiye’ye sıcak hava dalgası ne zaman geliyor?

Cevap: Libya üzerinden gelen sistemle birlikte Türkiye’de sıcaklıklar çarşamba gününden itibaren artacak. Batı illerinde sıcaklıklar yükselirken, yağışlar doğuya kayacak.



⚠️ Uzmanlar Ne Diyor?

Meteorolojik kaynaklar, bu tür sistemlerin bahar aylarında sık görülmeye başladığını belirtiyor.

🔊 “Çiftçiler, planlama yaparken bu 10 günlük dönemi dikkate almalı. Su kaynakları ve tarımsal faaliyetler açısından bu tür sistemler kritik rol oynuyor.” uyarısı yapıldı.

Kaynak: Hava Forum ve MGM