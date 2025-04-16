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Hayda!! Türkiye'de yarın sabah resmen başlıyor! Bir hafta sürecek

Meteoroloji uzmanları, Libya üzerinden ülkemize doğru ilerleyen sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Çarşamba gününden itibaren hızla artması beklenen hava sıcaklıkları, özellikle batı illerimizde bariz şekilde hissedilecek.

Hayda!! Türkiye'de yarın sabah resmen başlıyor! Bir hafta sürecek

Bu sistemin etkisiyle hem günlük sıcaklık değerlerinde belirgin bir yükselme yaşanacak hem de yağış dengelerinde bölgesel değişimler gözlenecek.

📈 Hava Sıcaklıklarında Artış Hangi Şehirleri Etkileyecek?

Uzman tahminlere göre, sıcak hava etkisini en çok şu illerde gösterecek:

İzmir, Aydın, Muğla: Gündüz sıcaklıkları 30°C’ye yaklaşacak

İstanbul: 25°C’yi aşması bekleniyor

Ankara: Güneşli günler geri dönüyor, sıcaklıklar 23-24°C bandında

Gaziantep, Diyarbakır: Bahardan yaza geçiş net hissedilecek

Soru: Türkiye’ye sıcak hava dalgası ne zaman geliyor?

Cevap: Libya üzerinden gelen sistemle birlikte Türkiye’de sıcaklıklar çarşamba gününden itibaren artacak. Batı illerinde sıcaklıklar yükselirken, yağışlar doğuya kayacak.


⚠️ Uzmanlar Ne Diyor?

Meteorolojik kaynaklar, bu tür sistemlerin bahar aylarında sık görülmeye başladığını belirtiyor. 

🔊 “Çiftçiler, planlama yaparken bu 10 günlük dönemi dikkate almalı. Su kaynakları ve tarımsal faaliyetler açısından bu tür sistemler kritik rol oynuyor.” uyarısı yapıldı.

Kaynak: Hava Forum ve MGM

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