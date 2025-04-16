Hayda!! Türkiye'de yarın sabah resmen başlıyor! Bir hafta sürecek

Bu sistemin etkisiyle hem günlük sıcaklık değerlerinde belirgin bir yükselme yaşanacak hem de yağış dengelerinde bölgesel değişimler gözlenecek.
📈 Hava Sıcaklıklarında Artış Hangi Şehirleri Etkileyecek?
Uzman tahminlere göre, sıcak hava etkisini en çok şu illerde gösterecek:
İzmir, Aydın, Muğla: Gündüz sıcaklıkları 30°C’ye yaklaşacak
İstanbul: 25°C’yi aşması bekleniyor
Ankara: Güneşli günler geri dönüyor, sıcaklıklar 23-24°C bandında
Gaziantep, Diyarbakır: Bahardan yaza geçiş net hissedilecek
Soru: Türkiye’ye sıcak hava dalgası ne zaman geliyor?
Cevap: Libya üzerinden gelen sistemle birlikte Türkiye’de sıcaklıklar çarşamba gününden itibaren artacak. Batı illerinde sıcaklıklar yükselirken, yağışlar doğuya kayacak.
⚠️ Uzmanlar Ne Diyor?
Meteorolojik kaynaklar, bu tür sistemlerin bahar aylarında sık görülmeye başladığını belirtiyor.
🔊 “Çiftçiler, planlama yaparken bu 10 günlük dönemi dikkate almalı. Su kaynakları ve tarımsal faaliyetler açısından bu tür sistemler kritik rol oynuyor.” uyarısı yapıldı.
Kaynak: Hava Forum ve MGM