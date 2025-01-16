Hanımına, kocasına bunu yapan yanar; Emsal boşanma kararı şoke etti

atma B., 2019 yılında evlendiği Mesut B.'yi, eski eşiyle sık sık görüştüğü ve birlikte tatile gittiği gerekçesiyle boşanma davası açtı. Mahkeme, Mesut B.'yi ağır kusurlu bularak, davacı eşine 100 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

İddialar ve Mahkemeye Sunulan Kanıtlar

Fatma B.'nin avukatı Senem Yılmazel, boşanma davasının temelinde sadakat yükümlülüğüne aykırılığın yattığını belirtti. Eşinin eski eşiyle sık sık görüştüğünü, iş için şehir dışına çıktığını söylediği halde tatil yapmak için eski eşiyle birlikte tatile gittiğini vurgulayan Yılmazel, HTS kayıtları ve otel kayıtlarıyla bu iddiaları kanıtladıklarını ifade etti. Ayrıca, eski eşle yapılan banka transferleri ve tanık beyanları da delil olarak sunuldu.

Mahkeme Kararı ve İstinaf Onayı

Ankara 12. Aile Mahkemesi, sunulan deliller ışığında, Mesut B.'yi ağır kusurlu bularak çiftin boşanmasına karar verdi ve Fatma B.'ye 100 bin lira manevi tazminat ödenmesini hükmetti. Davalı kocanın itirazı üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi de ilk derece mahkemesinin kararını hukuka uygun buldu. Kararda, delillerin doğru şekilde toplandığı ve değerlendirdiği, davalı kocanın tamamen kusurlu olduğuna karar verildiği vurgulandı.

Evlilik Birliğinin Sarsılması ve Sadakat Yükümlülüğü

Fatma B.'nin avukatı, davalı kocanın eski eşiyle yaptığı görüşmelerin güveni zedeleyen bir durum oluşturduğunu belirtti. Avukat, sık sık yapılan para transferlerinin de sadakat yükümlülüğüne aykırı olduğunu ve bu durumun boşanma sebebi olarak kabul edildiğini ifade etti. Mahkeme, tüm delilleri değerlendirerek, boşanma kararını ve manevi tazminatı onayladı.

Kaynak: Ankara 12'nci Aile Mahkemesi, 2025.