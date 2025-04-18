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Haftaya Pazar eyvah eyvah; Türkiye'ye balkanlardan geliyor

Hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren yükselişe geçecek olsa da, uzmanlar yeni bir soğuk hava dalgasının sinyallerini verdi.

Haftaya Pazar eyvah eyvah; Türkiye'ye balkanlardan geliyor

Meteorolojik kaynaklara göre, mayıs ayı içinde yeniden etkili olabilecek yağışlı ve serin hava koşulları gündemde.

Balkanlar Üzerinden Geri Dönüş Sinyali 🚨

Daha önce ülkemizi terk eden soğuk hava dalgası, Balkanlar bölgesinde tekrar etkili olmaya başladı. Eğer bu sistem Türkiye’ye yeniden giriş yaparsa, don riski yeniden ortaya çıkabilir. Bu durum özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde kaygı yaratıyor.

Tarımsal Hasar Endişesi Devam Ediyor 🧊

Geçtiğimiz dönemde yaşanan don olayları, birçok üreticiyi zor durumda bırakmıştı. Yeniden benzer bir durumun yaşanması halinde tarımsal üretim üzerinde olumsuz etkiler görülebilir. Yetkililer, dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: Hava Forum

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