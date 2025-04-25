Hadsizler; Türkiye'yi vurması için İHA'ları gönderdi

Ortadoğu’da artan gerilim, bu kez Türkiye’yi hedef aldı. İran rejimine bağlı Devrim Muhafızları’na ait bir Telegram kanalında 18 Nisan 2025’te yapılan paylaşım, uzun süredir dile getirilen ancak sürekli inkâr edilen bir gerçeği gözler önüne serdi. İran, terör unsurlarına doğrudan İHA desteği sağladığını itiraf etti.

Paylaşıma göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak Zap bölgesinde yürüttüğü bir operasyonda, Türk ordusuna ait bir obüs, Kürt milisler tarafından kullanılan İran menşeli intihar İHA’sı ile vuruldu.

🛰️ Teknoloji Desteği ile Taşeron Terör: İran- PKK İlişkisi Derinleşiyor

Bu açıklama sadece bir çatışma raporundan ibaret değil. Aynı zamanda İran’ın, terör örgütlerine teknoloji transferi yaparak bölgede doğrudan değil, dolaylı bir savaş yürüttüğünü gösteriyor. Vekalet savaşlarının en güncel örneği, Tahran’ın istikrarı bozucu stratejisini net biçimde ortaya koyuyor.

Uzman yorumu: “İran, istihbarat ve askeri teknoloji ile desteklediği yapılar üzerinden Türkiye'ye karşı adım adım vekalet savaşı sürdürüyor.”





🧭 Tahran’ın İkiyüzlü Politikası: İnkârdan Açık İtirafa

Yıllardır İran’ın, PKK ve bağlantılı unsurlara destek verdiği yönündeki iddialar “asılsız” denilerek reddediliyordu. Ancak bu son paylaşım, rejimin kendi ağı üzerinden bu desteği resmen kabul ettiğini gösteriyor. Artık söz konusu durum sadece Türkiye değil; Irak ve bölge ülkeleri için de büyük bir güvenlik tehdidi haline geldi.



🛡️ Ankara Sessiz Kalmadı: TSK’nın Kararlı Tavrı Devam Ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’taki operasyonları, yalnızca terörle mücadele kapsamında değil, aynı zamanda bölgesel dengeleri koruma açısından da kritik öneme sahip. İran’ın dolaylı müdahaleleri, artık sadece güvenlik politikalarıyla değil, diplomatik alanlarda da karşılık buluyor.

“Türkiye'nin güvenliğini hedef alan her saldırı, devletin kararlı refleksiyle karşılaşacaktır.”





⚠️ Bölge Güvenliği Tehlikede: Irak’ın Egemenliği Ne Olacak?

İran’ın bu hamleleri yalnızca Türkiye’yi değil, aynı zamanda Irak’ın egemenliğini ve bölge güvenliğini de tehdit ediyor. İran destekli yapıların Kuzey Irak’ta serbest hareket etmesi, merkezi Irak hükümetinin otoritesini zayıflatıyor.



🔍 Belgelenmiş Tehdit: Terörü Dış Politika Aracı Yapan Rejim

Bu son gelişme, İran’ın terörü sistematik biçimde dış politika aracı olarak kullandığını ortaya koyan açık bir belge niteliğinde. Artık İran’ın teröre verdiği desteği inkâr etmesi mümkün değil.

📌 Analiz:

🔹 İran-PKK işbirliği açıkça belgelenmiş durumda.

🔹 Türkiye'nin askeri operasyonları, sadece iç güvenlik değil, bölge barışı için de hayati.

🔹 Vekil savaş stratejisi, İran’ın diplomatik izolasyonunu derinleştirebilir.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik - Gazeteci Mesut Haray