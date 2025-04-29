Hadise, tacize sessiz kalmadı; Hemen önlem aldı

Konser sahnelerinin koreografı Ömer Yeşilbaş ile yollarını resmen ayırdı.

Dansçılar Sessizliğini Bozdu, Hadise Harekete Geçti

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündeme gelen iddialar, müzik ve dans camiasında adeta deprem etkisi yarattı. “Dans Fabrika” isimli okulda eğitim alan bazı dansçılar, uğradıkları taciz ve mobbingi sosyal medya üzerinden ifşa etti. Paylaşımlar kısa sürede büyük yankı uyandırırken, Hadise de durumu ciddiyetle ele aldı.

İddiaların ardından, birlikte çalıştığı dansçıları birebir arayarak olayın aslını araştıran Hadise, bazı isimlerin yaşadıklarını doğrulaması üzerine net bir karar aldı.



Hadise'den Güçlü Mesaj: Tavrım Net!

Konser koreografilerini birlikte hazırladığı Ömer Yeşilbaş ile profesyonel ilişkisini bitirdiğini duyuran Hadise, hem mesleki duruşu hem de kadın dayanışması açısından örnek bir tavır sergiledi. Sanatçının bu hamlesi, sosyal medyada ve hayranları arasında takdirle karşılandı.