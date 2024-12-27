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Hadi gözünüz aydın; Kar lapa lapa geliyor! İstanbullulara tarih verildi

Son iki yıldır İstanbul’da etkili bir kar yağışının görülmemesi, hem vatandaşlarda endişe yaratıyor hem de iklim değişikliği üzerine uzmanları düşündürüyor.

Hadi gözünüz aydın; Kar lapa lapa geliyor! İstanbullulara tarih verildi

Kış mevsiminin vazgeçilmez simgesi haline gelen kar yağışının eksikliği, iklim krizinin etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Meteoroloji’den Kar Müjdesi

Aralık ayının sonuna yaklaşırken meteoroloji uzmanlarından İstanbulluları sevindirecek haber geldi. Türkiye'nin popüler meteoroloji platformlarından biri olan Hava Forum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Ocak ayında beklenen kar yağışını duyurdu.

Hava Forum’un yaptığı paylaşımda, 7-10 Ocak tarihleri arasında İstanbul’da kar yağışı beklenebileceği belirtildi. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Yakışıklı ayımız yakında bize müjdelerle gelebilir. Bu konuda bir hazırlığı var. 7-10 Ocak civarı güzel gelişmeler var. Takip ediyoruz. Bol enerjiye ihtiyacımız var, haydi!” Bu açıklama, İstanbul’da kar hasreti çekenler için umut ışığı oldu.

Uzmanlar Ne Diyor?

İstanbul’da uzun süredir etkili bir kar yağışının olmaması, iklim değişikliği kaynaklı hava olaylarının sonuçlarından biri olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, küresel ısınmanın etkisiyle mevsimlerin değişkenlik gösterdiğini ve özellikle büyük şehirlerde kar yağışı gibi meteorolojik olayların azaldığını belirtiyor.

Kaynaklar ve Daha Fazlası: Hava durumunu takip etmek ve güncel bilgiler almak için Hava Forum’un resmi X hesabını ziyaret edebilirsiniz.

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