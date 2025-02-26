Hacı Sabancı'nın Whatsapp yazışmaları ifşalandı; Elbise giy gel bekliyorum

Adli Tıp Kurumu raporunu esas alan mahkeme, Sabancı’nın 4 yaşındaki Uzay D.'nin biyolojik babası olduğunu tespit etti.

Sabancı Ailesine Yeni Mirasçı

Ünlü iş insanı Hacı Sabancı, bir kez daha babalık davasıyla gündeme geldi.

2021 yılında Nazlı Kayı ile görkemli bir düğünle evlenen Sabancı, Fatma D.’nin açtığı babalık davasıyla sarsıldı.

14 Yıl Önce Başlayan İlişki

Fatma D. ve Hacı Sabancı’nın hikâyesi, 14 yıl önce sosyal medya üzerinden tanışmalarıyla başladı. Zaman zaman bir araya gelen ikilinin Los Angeles'ta tatil yaptığı iddia edilirken, ilişkilerinin 2015 yılında sona erdiği belirtiliyor.

Fatma D., 2019 yılında başka biriyle evlenerek Belçika'ya yerleşti. Ancak bu evlilik kısa sürede son buldu.

Zor Günlerinde Yardım İstedi

Boşanmasının ardından zor bir süreç geçiren Fatma D., bu dönemde Hacı Sabancı'dan avukat konusunda destek talep etti. İddialara göre Sabancı, maddi yardımda bulunarak Fatma D. ile yeniden iletişime geçti.

Fatma D., bu süreçte hamile kaldı ve 2 Şubat 2021’de oğlu Uzay’ı dünyaya getirdi.

Sabancı’ya Babalık Davası Açtı

Fatma D.’nin eski eşi, çocuğun kendisinden olmadığı gerekçesiyle soy bağının reddi davası açtı. Bunun üzerine Fatma D., çocuğun babasının Hacı Sabancı olduğunu belirterek babalık davası açtı. Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Çocuğun daha fazla mağdur olmaması için DNA incelemesi yoluyla soy bağının tespitine karar verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca Hacı Sabancı’nın babalığının resmî olarak tescillenmesini ve çocuğun nüfusa kaydedilmesini istiyoruz."

Mahkeme DNA Testi Kararı Aldı

İstanbul Aile Mahkemesi, Hacı Sabancı’nın çocuğun biyolojik babası olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan DNA testi yapılmasını istedi.

Fatma D. ve 4 yaşındaki oğlu Uzay, İstanbul Adalet Sarayı’na giderek işlemleri tamamladıktan sonra Adli Tıp Kurumu’nda DNA örneği verdi. Aynı şekilde Hacı Sabancı da DNA testi için Adli Tıp’a başvurdu.

DNA Testi Sonucu Açıklandı

Adli Tıp Kurumu’ndan gelen babalık testi raporu, İstanbul Aile Mahkemesi’ne ulaştı. Raporda şu ifadeler yer aldı:

"Uzay D.’nin DNA profili ile anne Fatma D. ve baba olduğu iddia edilen Hacı Sabancı’nın DNA profilleri karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, Hacı Sabancı’nın yüzde 99,99 ihtimalle Uzay D.’nin biyolojik babası olduğu tespit edilmiştir."

Mahkeme, bu doğrultuda kararını vererek Hacı Sabancı’nın biyolojik babalık tespitine hükmetti.

Mahkemeye Sunulan WhatsApp Görüşmeleri

Dava sürecinde Fatma D., Hacı Sabancı ile yaptığı WhatsApp konuşmalarını da delil olarak mahkemeye sundu.

21 Mayıs 2020 tarihli yazışmalar şu şekilde:

Hacı Sabancı: Neredesin?

Fatma D.: Evdeyim canım.

H.S.: Gelir misin?

F.D.: Gelirim, yarım saate çıkarım olur mu?

H.S.: Tamam, saat 22.30’da gel.

F.D.: Tamam, süper.

H.S.: 1,5 saate çık.

F.D.: Tamam.

H.S.: Bekliyorum, ne giyeceksin?

F.D.: Ne giymemi istersin?

F.D.: Bunu düşünüyorum hayatım. (Elbise görseli)

H.S.: Çok iyi.

F.D.: Ay, beğenmene çok sevindim.

H.S.: 1 saate gel.

F.D.: Tamam.

H.S.: Yola çıkınca yaz.

F.D.: Tamam.

H.S.: Müsaitim, bekliyorum. Neredesin?

F.D.: Taksi bekliyorum canım.

H.S.: Binince yaz.

F.D.: Çıktım canım. Konum atar mısın?

H.S.: Sen konum atsana, bakayım.

F.D.: E-5’e çıkayım şimdi.

H.S.: Ne içersin? Ne hazırlayayım? Viski?

Mahkeme Kararı

Mahkeme, DNA testi sonuçlarını esas alarak Hacı Sabancı’nın çocuğun biyolojik babası olduğunu resmen tespit etti. Bu kararın ardından çocuğun soy bağının düzenlenmesi ve Sabancı’nın babalık yükümlülüklerini yerine getirmesi bekleniyor.