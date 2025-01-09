Habibe Ümyani Demir kimdir? Ferdi Tayfur'un gizli aşkıymış

2009 yılında ünlü sanatçı Ferdi Tayfur ile evlenen Habibe Ümyani Demir, kısa sürede medyanın ilgi odağı haline geldi. Çiftin evliliğinden bir yıl sonra, 2010 yılında Ferdi Taha Tayfur adlı bir oğulları dünyaya geldi. Ancak, evlilikleri 2010 yılında sonlandı ve çift, farklı yolları seçti. Habibe Ümyani Demir, boşanmanın ardından oğluyla birlikte halkın gözünden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. Peki, Habibe Ümyani Demir kimdir? Nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte, hakkında merak edilenler...

HABİBE ÜMYANİ DEMİR KİMDİR?

Habibe Ümyani Demir, Ferdi Tayfur’un son eşi olarak biliniyor. Çiftin yolları, Tayfur'un bir müzik klibinde tanışmalarıyla kesişti. Kısa süre sonra, aralarındaki ilişki evliliğe dönüştü. Ancak, evlilikleri bir yıl sürdü ve sonrasında sona erdi. Bu süreçte, Demir ve Tayfur'un oğulları Ferdi Taha Tayfur dünyaya geldi. Evliliklerinin sona ermesinin ardından, Habibe Ümyani Demir, oğluyla birlikte sakin bir yaşam sürmeye karar verdi.

Habibe Ümyani Demir, genellikle özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih etmiştir. Medyadan uzak bir yaşam sürmeye devam eden Demir, Ferdi Tayfur ile tanıştıktan sonra halk arasında daha fazla tanınmaya başladı. Tayfur’un eski ilişkisinin sonlanması ve Demir ile evlenmesi, büyük bir medya ilgisiyle karşılandı. Ancak, çiftin evliliği yalnızca bir yıl sürdü ve boşanma sonrasında Demir, yaşamına dair fazla paylaşımda bulunmadı. Demir, Ferdi Tayfur'un müzik klibinde yer aldıktan sonra daha sakin bir hayat sürmeyi tercih etti.

FERDİ TAYFUR İLE İLİŞKİ VE BOŞANMA

Ferdi Tayfur ve Habibe Ümyani Demir'in evliliği, dönemin dikkat çeken haberlerinden biri haline geldi. 2009 yılında gerçekleşen bu evlilik, Ferdi Tayfur'un kişisel hayatına dair büyük ilgi uyandırdı. Ancak çift, yalnızca bir yıl süren evliliklerinin ardından 2010 yılında boşandı. Evliliklerinin bitmesinin ardından, Demir ve oğluyla birlikte basından uzak bir yaşam sürdü.

Kaynak: Ferdi Tayfur ve Habibe Ümyani Demir'in Evliliği ve Boşanma Süreci – Haberler.com