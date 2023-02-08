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Güneydoğu’daki depremi öngören Naci Görür açıkladı! İstanbul için deprem tarihi

Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan iki depremin ardından çevrede Kilis, Diyarbakır, Osmaniye, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Şanlıurfa’da da ciddi can ve mal kaybı oldu. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara’da büyük deprem beklendiğini ifade ederken 2029 senesini işaret etti. Depreme şimdiden hazırlanılması gerektiğini vurguladı.

Güneydoğu’daki depremi öngören Naci Görür açıkladı! İstanbul için deprem tarihi

Ülke genelinde büyük üzüntüye neden olan Güneydoğu’da meydana gelen depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul için uyarıda bulundu. TGRT Haber kanalına konuk olarak şunları söyledi:  


“Zaman vermek çok mümkün değil. Ancak periyot olarak deprem tarihi verilebilir. Marmara bölgesinde 1999 depreminin ardından her an olmak kaydıyla önümüzdeki 30 sene içinde deprem olma olasılığı yüzde 64’tür denildi. 23 sene geçti, düşünün ne durumdayız. 2029 yılı olabilir.” 


“Bir uyanırız ki olmuş” 


Naci Görür Düzce depremi için bulundukları uyarıları hatırlatarak şunları ekledi:  


“Biz 2 yere dikkat edin dedik. Marmara ve Düzce. Bu iki yer tehdit haline geldi. Milleti korkutmamak için bağırmadık, tedbirli olun diye bağırdık. Arkadaşlarımızın bağırmasından 3 ay sonra kasımda Düzce’de 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Biz bağırıp çağırmamış olsak gafil avlanacaktık. Bir uyanırız ki İstanbul’da olan olmuş. 20 senedir söylüyoruz, İstanbul’u depreme hazırlayın.” 

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