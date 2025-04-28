Gülseren Ceylan eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil'i ifşaladı; Hizmetçiyle yattı, kız arkadaşıma yazdı

Ceylan'ın ifadeleri, daha önce Seda Sayan'ın 2021 yılında dile getirdiği ağır suçlamaları da yeniden tartışmaya açtı.

🗣️ Gülseren Ceylan'dan Sarsıcı Açıklamalar

Kısa bir süre önce Mehmet Ali Erbil ile ilişkisini sonlandıran Gülseren Ceylan, eski sevgilisi hakkında şok edici ithamlarda bulundu.

Ceylan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Benim kız arkadaşıma yazıldı, evdeki hizmetçiyi götürdü. Bütün devleti dolandırdın"

"Hizmetçi ayağımı ovarken bir şeyler yaptık dedi. Neler yaptığını siz anlayın artık"

Bu açıklamalar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.



💬 Şiddet ve Dolandırıcılık İddiaları

İddialar sadece bununla sınırlı kalmadı.

Gülseren Ceylan, Mehmet Ali Erbil'in:

Kendisine şiddet uyguladığını,

10 bin dolar karşılığında yurt dışında reklam işleri yaptığını, Halkı "bilmiyordum" diyerek kandırdığını,

Asistanı aracılığıyla kendisini zengin adamlara pazarlamaya çalıştığını iddia etti.

Bu iddiaların ardından Ceylan'ın takipçileri ve kamuoyunda büyük bir tepki oluştu.



🔥 Seda Sayan'ın 2021'deki İddiası Yeniden Gündemde

Tüm bu gelişmeler, ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın 2021 yılında sosyal medyada paylaştığı ve daha sonra sildiği çarpıcı iddiaları yeniden hatırlattı.

Sayan, geçmişte şöyle yazmıştı:

"Tuğba ile evliyken evdeki hizmetli kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var." Bu ağır ithamların ardından Mehmet Ali Erbil tarafında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



🕵️‍♂️ Gözler Mehmet Ali Erbil Cephesinde

Ortaya atılan tüm bu ciddi iddialar sonrası, Mehmet Ali Erbil’in nasıl bir açıklama yapacağı ve hukuki adım atıp atmayacağı merak konusu oldu.

Kamuoyu, gelişmeleri yakından takip ediyor.