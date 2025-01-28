Göztepe, Kartal, Mecidiyeköy ve Kağıthane'de oturanlar dikkat; Bu saatlerde dışarı çıkmayın

Sabah ve akşam saatlerinde hava kirliliği seviyesinin artması bekleniyor. Uzmanlar, kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar ile çocukların bu saatlerde dışarı çıkmamalarını öneriyor.

Afrika'dan Gelen Yüksek Basınç Sistemi İstanbul'da Hava Kirliliğine Sebep Oluyor

İstanbul, bir hafta boyunca Afrika üzerinden gelen yüksek basınç sistemlerinin etkisi altında olacak. Bu sistemler, sis ve pus gibi olguları beraberinde getirecek ve hava kalitesinde ciddi düşüşlere yol açacak. Meteoroloji uzmanları, İstanbul'daki hava koşullarının özellikle sabah saatlerinde yoğun sis ile akşam saatlerinde puslu bir havayla birleşeceğini belirtiyor. Bu durum, özellikle hava kirliliğinin daha da kötüleşmesine neden olacak.

Hava Kirliliğinin En Yüksek Olduğu Bölgeler

Göztepe, Kartal, Fikirtepe, Uzunçayır, Mecidiyeköy ve Kağıthane gibi İstanbul'un bazı bölgelerinde hava kalitesinin en düşük seviyelere ineceği öngörülüyor. Bu bölgeler, sanayinin ve trafiğin yoğun olduğu alanlar olduğu için hava kirliliği daha belirgin bir şekilde hissedilecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde, bu bölgelerde yaşayanların ve işe gidenlerin dikkatli olmaları gerekiyor.

Sabah ve Akşam Saatlerinde Hava Kirliliği Zirveye Çıkacak

İstanbul'da bir hafta boyunca yağış beklenmemesi, yüksek basıncın etkisinin süreceği anlamına geliyor. Bu durum, özellikle sabah erken saatlerde ve akşam güneş batmaya yakın saatlerde hava kirliliğinin zirveye ulaşacağı anlamına geliyor. Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, bu saatlerde hava kirliliğinin ciddi şekilde artacağını ve solunum yolu hastalıklarının etkilerinin daha fazla hissedileceğini belirtti.

Kronik Rahatsızlığı Olanlar ve Çocuklar Dışarı Çıkmamalı

İstanbul'daki bu hava koşulları, özellikle astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıkları bulunan kişiler için tehlike oluşturuyor. Uzmanlar, bu kişiler ile çocukların sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkmamalarını öneriyor. Ayrıca, dışarıda bulunmak zorunda kalanların maske takmaları gerektiği vurgulanıyor. Hava kirliliği ile uzun süre temas etmek, sağlık sorunlarının daha da kötüleşmesine yol açabilir.

İstanbul'un Düz Olamayan Yapısı, Hava Kirliliğini Artırıyor

Dr. Güven Özdemir, İstanbul'un coğrafi yapısının da hava kirliliğini artıran bir etken olduğunu belirtti. İstanbul, yedi tepe üzerine kurulu bir şehir olmasının yanı sıra düz bir zemin üzerine inşa edilmemiştir. Bu nedenle, sanayi tesislerinin ve trafiğin yoğun olduğu bölgelerde hava kirliliği daha da belirginleşmektedir. Özellikle E-5'e bakan Göztepe, Uzunçayır ve Fikirtepe gibi bölgelerde hava kalitesinin oldukça kötüleşmesi bekleniyor.

Alınması Gereken Önlemler

Uzmanlar, özellikle sağlık sorunları yaşayan ve yaşlı vatandaşların, sis ve pus etkisinin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyor. Ayrıca, hava kalitesinin kötü olduğu bölgelerde yaşayanlar için dışarıda kalınan süreyi kısaltmak önemlidir. Havanın kirli olduğu saatlerde dışarı çıkmak zorunda kalanların ise, özellikle maskesiz dolaşmamaları gerektiği uyarısı yapılıyor.

Kaynak: Gazeteoku.com - Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir