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Görülmemiş fırsat; Bu yönemle daha yeni araba alacaksınız

Sıfır araç almak isteyenler için sevindirici bir gelişme yaşanıyor. Türkiye'de otomobil alımını teşvik etmek amacıyla hurda araç teşviki ile birlikte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi uygulaması hayata geçiyor.

Görülmemiş fırsat; Bu yönemle daha yeni araba alacaksınız

Bu yeni düzenleme, 25 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya ayıran vatandaşlara sıfır araç alımlarında önemli bir avantaj sunacak. Yasa, araç parkının yenilenmesine katkı sağlarken, vatandaşların daha uygun fiyatlarla sıfır araç sahibi olmalarına da olanak tanıyacak.

Hurda Teşviki ile ÖTV Muafiyeti

Yeni uygulama ile, 25 yaş ve üzeri araçlarını hurdaya veren vatandaşlar, sıfır araç alırken ÖTV muafiyetinden yararlanabilecekler. Bu düzenleme, eski araç sahiplerini daha çevre dostu ve verimli sıfır araçlara yönlendirirken, otomotiv sektöründe de büyük bir heyecan yaratıyor. Hurda teşviki, hem çevreye duyarlı araçların artmasına hem de otomobil alımını daha erişilebilir hale getirmeye yardımcı olacak.

Görülmemiş fırsat; Bu yönemle daha yeni araba alacaksınız3

Yerli Üretim Araçlar Bu Uygulamanın Kapsamında

ÖTV muafiyetinden yararlanabilmek için bir şart bulunuyor: Bu yasa yalnızca Türkiye'de üretilen sıfır araçlar için geçerli olacak. Bu durum, yerli otomotiv sektörünü destekleyecek ve vatandaşların tercihlerini yerli üretim araçlardan yana kullanmalarını teşvik edecek. Böylece, hem yerli üretim artacak hem de yerli otomotiv sanayisinin gelişimi desteklenecek.

Toyota C-HR'da ÖTV İndirim Fırsatı

Hurda teşviki ile alım yapılabilecek araçlar arasında Toyota C-HR modeli öne çıkıyor. ÖTV muafiyeti uygulandığında, C-HR modelinin fiyatı 1.2 milyon TL'ye kadar düşmesi bekleniyor. Ancak, Toyota bayilerinden alınan bilgilere göre C-HR modellerinin stokları tükenmiş durumda. Bu durum, aracı almak isteyen vatandaşların acele etmeleri gerektiğini gösteriyor.

Yasa Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Hurda araç teşviki ve ÖTV muafiyeti yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Ocak ayında geçmesi bekleniyor. Yasaların Şubat ayında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bu tarihten itibaren, hurda araç sahipleri sıfır araç alımlarında bu avantajdan yararlanabilecekler.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete ve Otomotiv Sektörü Açıklamaları

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