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Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'dan korkutan haber; Moraller bozuk

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı ile milyonların tanıdığı oyuncu Berk Atan, Eskişehir’de geçirdiği trafik kazasıyla gündeme geldi.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan'dan korkutan haber; Moraller bozuk

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, akşam saatlerinde yaşanan kazada Atan yaralandı.

Set Dönüşü Kaza: Emniyet Kemeri Takılı Değildi

Olay, oyuncunun yemek molası sonrası sete dönüş yolculuğu sırasında meydana geldi. VIP minibüsle seyahat eden Atan, aracın arka koltuğunda oturuyordu. Emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle çarpmanın etkisiyle savrulan oyuncu, hemen hastaneye kaldırıldı.

İlk Teşhis: Kaburga Çatlağı

Hastanede yapılan kontroller sonucunda Berk Atan’ın kaburgasında çatlak tespit edildi. Doktorlar, oyuncunun birkaç gün gözlem altında tutulacağını ve ardından dinlenme sürecine geçeceğini belirtti. Şimdilik hayati risk olmadığı bildirildi ancak fiziksel iyileşme için zaman gerektiği vurgulanıyor.

Gönül Dağı Setinde Moraller Bozuk

Kazanın ardından Gönül Dağı setinde tedirginlik hakim. Başrol oyuncusunun sağlık durumu ekip içinde endişeyle takip ediliyor. Yapım ekibinin, Atan’ın durumuna göre çekim programında revizyona gitmesi bekleniyor.

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