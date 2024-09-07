Gönül Dağı Taner'in babası yaşıyor mu? İrfan için sürpriz senaryo

TRT 1 ekranların reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı yeni sezonu başladı. Gönül Dağı yeni sezona bomba bir soruyla başladı. Gönül Dağı Taner'in babası yaşıyor mu? Mezar boş mu çıkacak? Taner'in babası İrfan hayatta mı?

Gönül Dağı Taner'in babası yaşıyor mu?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı yeni sezonda sürpriz sorulara yanıt arayacak. Gönül Dağı dizisinde Taner'in babası geliyor. Taner'in babası yaşayacak ve mezar boş çıkacak. Taner'in babasını kim oynayacak merak ediliyor.

Taner'in babası İrfan hayatta mı?

Taner'in babası İrfan hayatta olacak. Almanya'da trafik kazası geçirdiği bilinen İrfan sürpriz bir şekilde diziye dahil olacak. Gönül Dağı dizisinde İrfan'ı kim canlandıracak bilinmiyor ancak bu sezon İrfan diziye dahil olacak.

Mustafa Çiftçi'nin Bozkır hikayeleri kitabından uyarlanan Gönül Dağı dizisinde kitapta Taner'in babasının öldüğü yazar ancak Taner'in babası dizide yaşayacak. Kitapta ise yıllar sonra Taner'in babası İrfan cenazesi köye gömülecek.

Gönül Dağı dizisinde İrfan'ı kim oynayacak, İrfan diziye ne zaman dahil olacak ilerleyen bölümlerde belli olacak.

DNA sonuçları geldi ve mezardaki adamın Taner'in babasına ait olmadığı görüldü. Şimdi gözler İrfan'ı kim canlandıracak ona çevrildi.