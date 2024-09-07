GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
SON DAKİKA
SON DAKİKA Haberin devamı.
Anasayfa / Türkiye /

Gönül Dağı Taner'in babası yaşıyor mu? İrfan için sürpriz senaryo

Gönül Dağı Taner'in babası yaşıyor mu? İrfan hayatta mı? Ekranların en sevilen dizisi Gönül DAğı yeni sezona bomba gibi başladı. Gönül Dağı Taner'in babası hayatta mı?

Gönül Dağı Taner'in babası yaşıyor mu? İrfan için sürpriz senaryo

TRT 1 ekranların reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı yeni sezonu başladı. Gönül Dağı yeni sezona bomba bir soruyla başladı. Gönül Dağı Taner'in babası yaşıyor mu? Mezar boş mu çıkacak? Taner'in babası İrfan hayatta mı?

Gönül Dağı Taner'in babası yaşıyor mu?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı yeni sezonda sürpriz sorulara yanıt arayacak. Gönül Dağı dizisinde Taner'in babası geliyor. Taner'in babası yaşayacak ve mezar boş çıkacak. Taner'in babasını kim oynayacak merak ediliyor.

Taner'in babası İrfan hayatta mı?

Taner'in babası İrfan hayatta olacak. Almanya'da trafik kazası geçirdiği bilinen İrfan sürpriz bir şekilde diziye dahil olacak. Gönül Dağı dizisinde İrfan'ı kim canlandıracak bilinmiyor ancak bu sezon İrfan diziye dahil olacak.

Mustafa Çiftçi'nin Bozkır hikayeleri kitabından uyarlanan Gönül Dağı dizisinde kitapta Taner'in babasının öldüğü yazar ancak Taner'in babası dizide yaşayacak. Kitapta ise yıllar sonra Taner'in babası İrfan cenazesi köye gömülecek.

Gönül Dağı dizisinde İrfan'ı kim oynayacak, İrfan diziye ne zaman dahil olacak ilerleyen bölümlerde belli olacak.

DNA sonuçları geldi ve mezardaki adamın Taner'in babasına ait olmadığı görüldü. Şimdi gözler İrfan'ı kim canlandıracak ona çevrildi.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Narin'i öldüren aile fertlerinden biri! Abi, anne, baba, amca son dakika gelişmesi Narin'i öldüren aile fertlerinden biri! Abi, anne, baba, amca son dakika gelişmesi
Son Dakika Narin'in cansız bedeni bulundu! Narin'i kim öldürdü? Katil kim Son Dakika Narin'in cansız bedeni bulundu! Narin'i kim öldürdü? Katil kim
Emekli Maaşlarına EK ÖDEME Yapıldı! En Düşük 10.000 TL O bankalar tarafından hesaplara yatırıldı! Emekli Maaşlarına EK ÖDEME Yapıldı! En Düşük 10.000 TL O bankalar tarafından hesaplara yatırıldı!
IBAN numaralarına 8 bin 777 TL yatacak: Bu hafta başvuru yapan emekliler alabilecek IBAN numaralarına 8 bin 777 TL yatacak: Bu hafta başvuru yapan emekliler alabilecek
TBMM ONAYINDAN Geçen Yeni Karar! Emeklilere Ek Ödeme Verileceği Açıklandı! 7000 TL ödeme verilecek! TBMM ONAYINDAN Geçen Yeni Karar! Emeklilere Ek Ödeme Verileceği Açıklandı! 7000 TL ödeme verilecek!
PTT Duyurdu! TC kimlik numaranızın son hanesine göre 100.000 TL ödenecek PTT Duyurdu! TC kimlik numaranızın son hanesine göre 100.000 TL ödenecek
SON HABERLER
AKBANK AÇIKLADI! Bankada Hesabı Olanlara 450.000 TL Yatırılacak! AKBANK AÇIKLADI! Bankada Hesabı Olanlara 450.000 TL Yatırılacak!
50.000 TL borcu olanları sevindirecek haber geldi! Devlet desteği ile borçlarınız bitecek! 50.000 TL borcu olanları sevindirecek haber geldi! Devlet desteği ile borçlarınız bitecek!
İhtiyaç kredisi kullanacak olanlara Yüksek Limitli kredi başladı! Düşük faizli krediler rekor başvuru alıyor! İhtiyaç kredisi kullanacak olanlara Yüksek Limitli kredi başladı! Düşük faizli krediler rekor başvuru alıyor!
Emekliler PAZARTESİ Hesaplarını Kontrol Etsin: Nakit Para Yatacak Emekliler PAZARTESİ Hesaplarını Kontrol Etsin: Nakit Para Yatacak
Ziraat bankası bankkart olanlar 5 bin TL ödemeleri hesaplarına yükleyecek! Ziraat bankası bankkart olanlar 5 bin TL ödemeleri hesaplarına yükleyecek!
PTT Duyurdu! TC kimlik numaranızın son hanesine göre 100.000 TL ödenecek PTT Duyurdu! TC kimlik numaranızın son hanesine göre 100.000 TL ödenecek
Emekli Maaşlarına EK ÖDEME Yapıldı! En Düşük 10.000 TL O bankalar tarafından hesaplara yatırıldı! Emekli Maaşlarına EK ÖDEME Yapıldı! En Düşük 10.000 TL O bankalar tarafından hesaplara yatırıldı!
15 milyon emekliye ek ödeme! Cumhurbaşkanı açıkladı! 10 bin TL ödenecek 15 milyon emekliye ek ödeme! Cumhurbaşkanı açıkladı! 10 bin TL ödenecek