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Gönül Dağı izleyenler şaştı kaldı; TRT 1 ekranlarında büyük sürpriz

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından biri olmaya devam ediyor.

Gönül Dağı izleyenler şaştı kaldı; TRT 1 ekranlarında büyük sürpriz

175. bölümde hem izleyicileri duygulandıran hem de gururlandıran sahneler ekrana geldi. Ancak asıl heyecan verici gelişme, diziye dair merak edilen sorunun netleşmesi oldu: Gönül Dağı yeni sezonda da yoluna devam edecek.

23 Nisan Coşkusu Ekrana Taşındı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel bölümüyle ekranlara gelen son bölümde, Gedelli Kasabası’ndan çocuklar ve Taner’in oğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret etti. Amcaoğulları’nın da yer aldığı bu sahneler, dizinin sadece bir dram ve komedi yapımı olmadığını, aynı zamanda kültürel değerleri de taşıdığını bir kez daha ortaya koydu.

Final İddiaları Yerini Yeni Sezon Müjdesine Bıraktı

Uzun süredir kulislerde dolaşan “Gönül Dağı final yapacak” iddiaları, dizinin sevenlerini tedirgin etmişti. Ancak TRT 1 yönetimi ve yapım ekibi tarafından verilen kararla bu söylentiler boşa çıktı. Diziye yeni sezon onayı çıktı. Bu kararla birlikte “Gönül Dağı”nın ekran macerası 2025-2026 sezonunda da sürecek.

Oyuncu Kadrosunda Değişim Bekleniyor

Yeni sezon kararı sevinçle karşılanırken, kamera arkasında bazı değişiklikler konuşuluyor. Özellikle ana oyuncu kadrosunda birkaç ismin ayrılabileceği ve yeni karakterlerin hikâyeye dahil olacağı iddialar arasında. Henüz resmi açıklama yapılmamış olsa da, bu değişimin dizinin dinamiğine yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

Gönül Dağı 177. Bölüm Yayın Tarihi Belli Oldu

Yeni sezon onayının ardından gözler bir sonraki bölüme çevrildi. Gönül Dağı 177. bölümüyle 26 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında olacak.

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