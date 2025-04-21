Gönül Dağı izleyenler şaşkına döndü; TRT 1'de sürpriz! Bu karar beklenmiyordu

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Gönül Dağı, 175. bölümüyle yine ekran başındakileri hem güldürdü hem duygulandırdı. 23 Nisan’a özel sahneleriyle gönülleri fetheden dizi, bu özel günde hem çocukların sevincini hem de izleyicilerin gururunu yansıttı.

Bölümde Gedelli çocuklarının TBMM ziyareti ve Taner’in oğlu ile yaşanan coşku, ekran başındaki milyonlara anlamlı bir bayram havası yaşattı. Ancak asıl sürpriz, bölüm sonunda geldi.

Final İddiaları Vardı, Gerçek Başka Çıktı

Uzun süredir kulislerde dolaşan “final yapacak” iddiaları izleyicileri endişelendirmişti. TRT 1’den gelen haber tüm bu söylentileri boşa çıkardı. Gönül Dağı için yeni sezon onayı verildi.

Yayınlandığı ilk günden itibaren reyting listelerinde zirveye oynayan dizi, sadık izleyici kitlesi sayesinde yola devam etme hakkı kazandı.

Yeni Sezonda Sürpriz Değişiklikler Yolda

Her ne kadar dizi devam edecek olsa da, yapım kulislerinde konuşulan bir başka gelişme daha var: Oyuncu kadrosunda ciddi bir değişim olabilir.

Başrollerde yer alan bazı isimlerin projeden ayrılacağı, yerlerine yeni karakterlerin geleceği iddia ediliyor. Bu değişimin hem hikâyeye hem de izleyici alışkanlıklarına nasıl yansıyacağı şimdiden merak konusu oldu.

Gönül Dağı 176. Bölüm Ne Zaman?

Yeni bölüm için takvim belli. Gönül Dağı 176. bölüm, 26 Nisan Cumartesi saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında olacak. Heyecan kaldığı yerden devam edecek.