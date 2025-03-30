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Gönül Dağı herkesi ters köşe etti; Büyük sürpriz var

Cumartesi akşamlarına damgasını vuran Gönül Dağı dizisinin 172. bölümünde, dramatik sahneler ve beklenmedik gelişmeler ekran başında milyonları heyecana boğdu.

Gönül Dağı herkesi ters köşe etti; Büyük sürpriz var

TRT 1 ekranlarında yayınlanan bölüm, kasaba atmosferinde bayram coşkusunun yaşandığı Gedelli Kasabası’nda izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Bölümde, dizinin sevilen karakterlerinden Ağıtçı Hüseyin’i canlandıran Erdal Cindoruk’un uzun süreli aranın ardından dizideki yerine geri dönüşü, hayranların yüzünü güldürdü. Geçmişte babası İrfan ile birlikte kasabadan ayrılan Hüseyin’in yeniden ekrana dönmesi, dizinin nostaljik dokusunu yeniden tazeliyor.

Karakterler Zahide, Muammer ve Mihriban’ın mezar ziyaretleri, kasabanın hüzünlü yanını izleyiciye hissettirirken; Taner’in Selma’ya hazırladığı sürpriz, bölüme renk katan diğer ögeler arasında yer aldı. Birçok başarılı oyuncunun yer aldığı kadro, gerçekçi performanslarıyla dizinin izleyici kitlesi tarafından takdir topladı.

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