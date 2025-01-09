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Gönül Dağı dizisinde izleyenleri ters köşe eden ayrılık

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, beşinci sezonunda sürpriz bir ayrılıkla gündeme geldi.

Gönül Dağı dizisinde izleyenleri ters köşe eden ayrılık

Dört sezondur izleyicilerin gönlünde taht kuran Hüseyin karakterine hayat veren usta oyuncu Erdal Cindoruk, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla diziden ayrıldığını açıkladı.

Erdal Cindoruk, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili dostlar, Gönül Dağı dizisinde bu bölüm itibarıyla görevim sona ermiştir. Bu yolculukta bana eşlik eden herkese sonsuz teşekkürler. Yeni projelerde görüşmek üzere."

Bu açıklama, dizinin hayranlarını hem şaşırttı hem de üzdü. Usta oyuncunun performansı, diziye derinlik katmış ve Hüseyin karakteri, samimiyetiyle izleyicilerin unutulmazları arasına girmişti.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Anadolu’nun sıcak hikâyelerini konu alan Gönül Dağı, geniş oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle reytinglerde üst sıralarda yer alıyor. Dizinin yeni bölümlerinde Erdal Cindoruk’un canlandırdığı Hüseyin karakterinin hikayesinin nasıl sonlandırılacağı ise merak konusu.

Erdal Cindoruk Kimdir?

Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden biri olan Erdal Cindoruk, bugüne kadar birçok başarılı projede yer aldı. Hem tiyatro sahnelerinde hem de ekranlarda sergilediği güçlü performanslarla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Cindoruk, yeni projeleriyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Erdal Cindoruk Instagram Hesabı

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