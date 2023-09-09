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Gazetecilik büyük bir kıskaçta deyip Habertürk canlı yayınında böyle veda etmişti Afşin Yurdakul ayrılığının perde arkası ortaya çıktı

Ekranların sevilen ismi Afşin Yurdakul, 10 yıldır çalıştığı Habertürk'e canlı yayında veda etmişti. "Bu meslek, gazetecilik büyük bir kıskaçta. Demokrasi olmadan hukukun üstünlüğü olmadan ifade özgürlüğü el üstünde tutulmadan da nefes alamaz. Nefes aldırmakta hepimizin görevi bu ülkede" sözleriyle canlı yayında veda konuşmasını yapan Yurdakul'un ayrılığının perde arkası ortaya çıktı.

Habertürk sunucusu Afşin Yurdakul dün akşam canlı yayında ekranlara veda ettiğini duyurmuştu. Uzun yıllardır Habertürk'te görev yapan gazeteci Yurdakul, "Bu meslek, gazetecilik büyük bir kıskaçta.' diyerek kanaldan ayrılmıştı. 

Ciner Medya Grubu Başkanı Kenan Tekdağ'a ve kanal çalışanlarına teşekkür eden Yurdakul, "Veda etmeden de şunu söylemeyi borç biliyorum. Bu meslek, gazetecilik büyük bir kıskaçta. Demokrasi olmadan hukukun üstünlüğü olmadan ifade özgürlüğü el üstünde tutulmadan da nefes alamaz. Nefes aldırmak ta hepimizin görevi bu ülkede. Dünyanın bu kritik zamanında ülkeme de hakkıyla demokrasi, adalet, refah, ferahlık diliyorum. Türkiye'nin bütün renkleri bütün renklerine emanet olsun." ifadelerini kullandı.  

HABERTÜRK TV BÖYLE DUYURDU

Habertürk TV Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Habertürk Tv spikeri Afşin Yurdakul eşiyle birlikte yaşayacağı ABD’ye yerleşeceği için Habertürk’e veda etti.' ifadelerine yer verdi. 

İŞTE AYRILIĞIN PERDE ARKASI

Şikago Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Ufuk Akçiğit ile geçtiğimiz hafta İBB’ye ait Beyaz Köşk’te yapılan nikah töreni ile evlenen Habertürk Tv spikeri Afşin Yurdakul eşiyle birlikte yaşayacağı ABD’ye yerleşeceği için Habertürk’e veda etti. Nikahını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kıydığı çiftin nikah şahitliğini ise Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay, Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ve Profesör Daron Acemoğlu yapmıştı. Törene aile üyeleri de katılmıştı. Habertürk olarak, sevgili çalışma arkadaşımız Afşin Yurdakul’a kurumumuzdaki değerli çalışmaları için teşekkür eder, değerli eşiyle birlikte yeni yaşamlarında ömür boyu mutluluklar dileriz. @afsinyurdakul

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