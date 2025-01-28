Gazelle Otel kapatıldı mı? Gazelle Otel nerede, sahibi kim?

78 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı otel yangınındaki ihmallerin ardından, olayın sorumlusu olarak gösterilen Halit Ergül’e ait diğer işletme de gündeme geldi. Gazelle Resort ve Spa Otel, benzer güvenlik zafiyetleri nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Facianın ardından, Ergül’ün işlediği suçlar ve skandallar bir bir ortaya çıktı.

Bolu’daki Faciadan Sonra Yapılan Gelişmeler

Bolu’daki otel yangını, 78 cana mal oldu. Birçok çocuğun hayatını kaybettiği olay, ülkede geniş yankı uyandırdı. Yangın sonrası soruşturma başlatılırken, Halit Ergül’ün sahibi olduğu Gazelle Resort ve Spa Otel’de de ihmaller tespit edildi. Bu otelin yönetimi ve çalışanları da gözaltına alındı. Ayrıca, Gazelle Resort Otel yönetimi, sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlar üzerine otelin faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Ormanlık Alanın İşgali İddiası

Facianın etkileri artarken, Halit Ergül’ün başka bir skandalı da ortaya çıktı. Ergül’ün, Gazelle Resort Otel için bölgede yer alan ormanlık alanı işgal ettiği iddia ediliyor. Bölge halkı, otelin etrafına çit çekilerek ormanın çevresinin kapatıldığını ve vatandaşların bu alanlara girişinin engellendiğini belirtiyor. 200 dönümlük bir araziyi işgal ettiği öne sürülen Ergül’ün bölge halkıyla sık sık sorunlar yaşadığı ifade ediliyor.

Gazelle Resort ve Spa Otel’in Kapalı Kalması

Otelin geçici olarak kapatılması, tepkilerin büyümesine neden oldu. Gazelle Resort ve Spa Otel, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, otelin faaliyetlerinin durdurulduğunu ve hukuki sürecin tamamlanmasının ardından kamuoyuna doğru bilgiler aktarılacağını duyurdu. Bu süreçte, misafirlerin mağduriyet yaşamamaları adına rezervasyon iptalleri ve iadeler hızlı bir şekilde gerçekleştirileceği bildirildi.

Bölge Halkı Tepkili

Bölge halkı, Halit Ergül’ün ormanlık alanı işgal etmesi ve yolları kapatması nedeniyle büyük rahatsızlık duyuyor. Emen Köyü sakinleri, Karacasu Köyü’ne gitmek için kullandıkları yolu artık kullanamadıklarını ifade ederek, yasal olarak bu durumu çözmek istediklerini belirtti.

Bazı köylüler, arazilerin 13 kat büyütülmesini ve yol kapatılmasını protesto etti. Söz konusu arazinin kiralama işlemleriyle ilgili de ciddi şüpheler bulunuyor.Bölge halkı, özellikle hayvancılıkla uğraşan köylüler, işgal edilen arazinin kendilerini olumsuz etkilediğini vurguluyor. Mera alanlarının kısıtlanması ve otel inşaatı nedeniyle hayvancılık faaliyetlerinin büyük zarar gördüğü dile getiriliyor.

Halit Ergül’ün işlediği iddia edilen ihmaller ve orman alanını işgal etmesi, bölge halkı için büyük bir sorun haline gelmiş durumda. Yetkililerin bu konuda hızlı bir şekilde adım atması bekleniyor.

Kaynak: Gazeteoku.com - AJANSLAR