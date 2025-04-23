Ford Puma tabuları yıktı geçti; Fiyatları inanılmaz!

Şehirli SUV segmentinin gözdesi olan model, artık 1.485.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta.

🏙️ Ford Puma: Şehir İçin Tasarlandı, Yola Hükmetmek İçin Üretildi

Ford Puma, kompakt SUV sınıfında modern tasarımı ve teknolojik özellikleriyle fark yaratıyor. Yüksek konumlandırılmış LED farları, keskin hatları ve atletik duruşuyla şehir sokaklarında bir yıldız gibi süzülüyor. 8 inçlik dokunmatik ekran, şerit takip sistemi ve adaptif hız sabitleyici gibi teknolojiler, sürüş güvenliğini üst seviyeye taşıyor.

💡 Motor Seçenekleri ve Performans

Ford Puma, farklı beklentilere hitap eden motor ve donanım kombinasyonlarıyla sunuluyor:

1.0L EcoBoost 125 PS – Manuel ve otomatik seçeneklerle

1.0L EcoBoost 155 PS – ST-Line X donanımıyla, sportif sürüş deneyimi

Özellikle ST-Line X versiyonu, 0-100 km hızlanmasını sadece 8,7 saniyede tamamlıyor. Bu da Puma’yı hem şehir içi hem uzun yolda performans arayanlar için cazip hale getiriyor.

💰 Nisan 2025 Güncel Ford Puma Fiyat Listesi

Ford’un yeni fiyat listesine göre, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlar şöyle:

1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin/Hibrit Titanium 1.485.000

1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Titanium 1.765.500

1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit ST-Line X 1.974.800



Ford, Mart 2025’te 1.427.800 TL’den satışa sunduğu Puma’nın fiyatını, Nisan’da 1.485.000 TL’ye çıkardı. Artışın başlıca nedenleri:

Kur dalgalanmaları

Yükselen üretim ve ithalat maliyetleri

Güncellenen donanım seçenekleri ve teknolojik iyileştirmeler

Yasal Uyarı: Bu içerik yatırım ya da satın alma tavsiyesi değildir. Fiyatlar zaman içinde değişebilir. Satın almadan önce yetkili Ford bayilerinden kesin bilgi alın.