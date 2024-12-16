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Fiyatı yüzde 50 düşünce vatandaş kilo kilo stoklamaya başladı

Hamsi fiyatlarında son dönemde önemli bir düşüş yaşandı. Geçtiğimiz günlerde 200 TL'den satışa sunulan hamsi, Karadeniz'deki bolluk sayesinde 100 TL'ye kadar geriledi. Bu fiyat düşüşü, Yozgat'taki balıkçı tezgahlarında yoğun bir talep yaratırken, günlük satışlar da arttı.

Fiyatı yüzde 50 düşünce vatandaş kilo kilo stoklamaya başladı

Hamsi sezonunun açılmasıyla birlikte fiyatlar bir hayli yüksek seyretmeye başladı. Yozgat'taki balıkçılar, ilk günlerde hamsiyi 200 TL’den satışa sundu. Ancak, havaların soğuması ve hamsinin bolluğunun etkisiyle fiyatlar hızla düşerek 150 TL'ye geriledi. Son olarak hamsinin kilosu 100 TL'ye düştü ve bu durum halk arasında büyük bir ilgi gördü.

Yozgat’ta Günlük Hamsi Satışı Artmış Durumda

Samsun’dan getirilen hamsi, Yozgat'taki balıkçı tezgahlarında günlük 1,5 ton civarında satılmaya başlandı. Balıkçı Mustafa Gökberk, her gün yaklaşık 500 kilo hamsi sattığını belirtti. Gökberk, hamsi fiyatlarının Samsun'dan Yozgat'a aynı fiyattan geldiğini, bu nedenle talebin arttığını vurguladı.

Fiyatı yüzde 50 düşünce vatandaş kilo kilo stoklamaya başladı

Fiyat Düşüşü ve Talep Artışı

Gökberk, “Samsun ve Yozgat'ta hamsinin kilosu 100 TL. Diğer balık türlerinde ise satışlar hamsiye oranla daha düşük. Çupra, levrek ve mezgit gibi balıkların günlük satışları hamsinin yarısı kadar” dedi. Yozgat’taki balık satışları, özellikle sabah saatlerinde Samsun’dan gelen hamsiyle birlikte günden güne artıyor.

Kaynak: HalkTV

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