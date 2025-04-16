Fiat'tan ucuz otomobil teklifi! 579.900 TL'ye 2025 model sıfır araba!

Fiat, Egea Sedan EASY 1.4 Fire 95 HP modelini sadece 579.900 TL'ye satışa sundu. Bu fiyat, Türkiye’de sıfır kilometre araç sahibi olmak isteyenler için ciddi bir fırsat sunuyor.



📊 2025 Engelli ÖTV Muafiyetli Fiat Araç Fiyat Listesi

2025 yılında engelli bireyler için geçerli olan ÖTV indirimli Fiat modellerinin fiyat aralıkları, araç segmenti ve teknik donanımlarına göre farklılaşıyor. İşte tüm Fiat Egea Sedan ve Egea Cross modellerinin en düşükten en yükseğe doğru listelenmiş hali:

🔍 2025 Araç Fiyatları Neye Göre Belirleniyor?

Enflasyon oranları

Araçların motor gücü ve donanım seviyesi

ÖTV ve KDV oranları

Model yılı (2024 vs. 2025 farkı)

Yeni çıkan versiyonların sunduğu teknoloji ve konfor paketleri

Fiat modellerinde “DCT” (çift kavramalı otomatik şanzıman) ve “M.Jet” (dizel motor) donanımlar fiyatları artıran başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Soru: 2025 yılında Fiat’ın en ucuz sıfır kilometre aracı hangisi?

Cevap: Fiat Egea Sedan EASY 1.4 Fire 95 HP modeli 579.900 TL fiyat etiketiyle en uygun fiyatlı sıfır kilometre araç olarak öne çıkıyor.

Kaynak ve detaylı bilgi: https://www.otomobil.fiat.com.tr/fiyat-listesi