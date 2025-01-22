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Fiat Egea'da bir ilk; Liste fiyatından 200.000 TL düşüğe alınıyor

Fiat Egea, Türkiye’nin en çok tercih edilen sedan modelleri arasında yer alıyor ve son dönemde otomobil fiyatlarında yaşanan artışa rağmen büyük bir indirimle gündemde.

Fiat Egea'da bir ilk; Liste fiyatından 200.000 TL düşüğe alınıyor

Sıfır araç almak isteyenler için 200.000 TL’ye varan indirimler, birçok bayi tarafından sunuluyor. Peki, bu fırsat nasıl değerlendirilebilir? İşte detaylar…

Fiat Egea’nın Güncel Fiyatları ve Büyük İndirimler

Fiat’ın resmi web sitesinde yer alan fiyat listesine göre Fiat Egea modelleri, 960.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ancak, bayi fiyatlandırmalarında pazarlık yapıldığında bu rakamın 800.000 TL’ye kadar düştüğü görülüyor.

Bazı bayiler, ek olarak şu avantajları da sunuyor:

✅ PPF kaput ve çamurluk kaplaması
✅ Boya koruma
✅ Deri koltuk kaplama
✅ Ekstra aksesuar hediyeleri

Bu ekstra fırsatlarla birlikte toplam indirim miktarı 200.000 TL’yi bulabiliyor.

Fiat Egea İndirimi Hangi Bayilerde Geçerli?

Her bayinin bu büyük indirimi sunduğunu söylemek mümkün değil. Ancak, özellikle İstanbul’daki yoğun rekabet ortamında birçok bayi, müşterileri çekebilmek için daha büyük indirimler sağlıyor. İstanbul dışındaki şehirlerde de pazarlık yaparak benzer fiyat avantajlarından yararlanmanız mümkün.

💡 Tavsiyemiz: Birden fazla bayiyi arayarak fiyat teklifi almanız ve size en iyi indirimi sunan bayi ile anlaşmanız.

ÖTV Muafiyeti ve Hurda Teşviki Gündemde! Beklemek Mi, Hemen Almak Mı?

Şu an için hükümetin plan bütçe komisyonunda hurda teşvikli ÖTV muafiyeti üzerinde çalışmalar yürütüldüğü konuşuluyor. Eğer bu yasa çıkarsa, Fiat Egea almak isteyenler için daha büyük bir fiyat avantajı doğabilir. Örneğin, bu teşvik yürürlüğe girerse Fiat Egea fiyatlarında 300.000 TL’ye varan düşüşler yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Gazeteoku.com

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