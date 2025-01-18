Fiat Egea Sedan, Easy, Urban, Lounge ve Limited: Bu indirimin eşi benzeri yok

Fiat, 7 Ocak - 3 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olan yeni kampanyasıyla, Egea Sedan almayı isteyenlere avantajlı ödeme planları sunuyor. Kampanya, araç fiyatının tamamını kapsamasına rağmen, yüzde 0 faizli kredi imkânı ile otomobil sahibi olmayı daha erişilebilir hale getiriyor.

Fiat Egea Sedan Kampanyası: 2024-2025 Model Yılları İçin Geçerli

Fiat’ın duyurduğu kampanyada, 2024 ve 2025 model yılı Egea Sedan araçları için yüzde 0 faizli kredi imkânı sunuluyor. Ancak, açıklanan fiyatlar metalik boya ve ek donanımlar dahil olmadan belirlenmiş. Ayrıca, kampanya stoklarla sınırlı olup, ödeme planları araç fiyatına, müşteri tipine ve kredi koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, detaylı bilgi almak için Fiat’ın resmi kanallarına başvurması öneriliyor.

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi ve Kampanya Seçenekleri

Fiat, Egea Cross modeline yönelik 2025 ve 2024 yılına ait farklı versiyonlarla çeşitli fiyat seçenekleri sunuyor. Şu anda, Egea Cross’un farklı motor seçenekleriyle olan kampanyalı fiyatları şu şekilde:

2025 Model Yılı, 1.4 Fire 95 HP GSR, Manuel Şanzıman, Benzinli, Fiyatı: 1.064.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 944.900 TL.

2025 Model Yılı, 1.6 M.Jet 130 HP GSR, Manuel Şanzıman, Dizel, Fiyatı: 1.322.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 1.209.900 TL.

2025 Model Yılı, 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR, Otomatik Şanzıman, Dizel, Fiyatı: 1.440.900 TL.

2024 Model Yılı, 1.4 Fire 95 HP GSR, Manuel Şanzıman, Benzinli, Fiyatı: 1.049.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 929.900 TL.

2024 Model Yılı, 1.6 M.Jet 130 HP GSR, Manuel Şanzıman, Dizel, Fiyatı: 1.287.900 TL, Kampanyalı Fiyatı: 1.174.900 TL.

2024 Model Yılı, 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR, Otomatik Şanzıman, Dizel, Fiyatı: 1.400.900 TL.

Fiat, sunduğu bu kampanya ile otomobil almak isteyenlere, özel ödeme fırsatları ve cazip fiyatlarla seçenekler sunarak, bütçeye uygun çözümler oluşturuyor. Detaylı bilgiler ve kampanyadan yararlanmak isteyenler, Fiat’ın resmi web sitesi ve yetkili satış noktalarından bilgi alabilirler.

Kaynak: Fiat’ın kampanya detayları ve fiyat listesi, firmanın duyurularına ve resmi satış kanallarına dayanmaktadır.

Derleme: Gazeteoku.com