Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt kimdir, nereli, ne iş yapıyor?

Tayfur’un ölümünden sonra, ilk eşi Zeliha Turanbayburt’tan olan oğlu Timur Turanbayburt’un adı yeniden gündeme geldi. Timur’un babasına olan bağını ve hayatındaki önemli dönüm noktalarını merak edenler için, işte Timur Turanbayburt hakkında bilinmesi gerekenler:

Timur Turanbayburt Kimdir?

Timur Turanbayburt, 1965 doğumlu olup şu an 59 yaşındadır. Babası Ferdi Tayfur ve annesi Zeliha Turanbayburt, 1974 yılında evlenmiş, ancak 1976 yılında boşanmışlardır. Evlilik dışı olarak dünyaya gelen Timur, babasının Ferdi Tayfur olduğunu 13 yaşında öğrenmiştir. Bu durum, o dönemde babasıyla ilişki kurma açısından geç kalınmış bir gelişme olsa da, aralarındaki bağ bu durumu gölgelememiştir.

Böbrek Bağışıyla Hayata Tutundu

2020 yılının başında Ferdi Tayfur’un böbrek yetmezliği geçirdiği dönemde, Timur Turanbayburt büyük bir fedakarlık yaparak babasına böbreğini bağışlamıştır. Bu bağış, Tayfur’un hayatta kalmasına yardımcı olmuş ve baba-oğul arasındaki bağ daha da güçlenmiştir. Timur’un bu fedakarlığı, onun babasına olan sevgi ve desteğini göstermiştir.

Timur Turanbayburt’un Hayatı ve Mesleği

Timur Turanbayburt’un mesleki hayatı hakkında geniş bir bilgi bulunmamakla birlikte, zaman zaman özel hayatı ve ailesiyle gündeme gelmiştir. Ferdi Tayfur’un ölümünden sonra, Timur’un adı sıkça anılmaya devam edecektir. Onun yaşadığı zorluklar ve yaptığı fedakarlık, pek çok insan tarafından takdirle karşılanmıştır.

Ferdi Tayfur’un hayatı, müziği ve özel hayatı üzerine yapılan konuşmalar, oğlunun da hayatına ışık tutmuştur. Timur Turanbayburt, babasının sanatına olan saygısı ve yaptığı fedakarlıklarla, özellikle 2020 yılında yaptığı böbrek bağışı ile adından söz ettirmiştir.

Kaynak: Gazeteoku.com